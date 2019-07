Nannola, Muratore e La Rocca: i tre nuovi under della Fidelis Andria

La Fidelis continua a lavorare sul mercato in entrata. Simone Nannola attaccante esterno, Lorenzo Muratore esterno di fascia e Samuele La Rocca terzino destro, sono i tre nuovi rinforzi classe 2001 per il tecnico della Fidelis Andria, Giancarlo Favarin. Operazioni chiuse in giornata dal DS Vincenzo De Santis, che incrementa la pattuglia under della rosa della stagione 2019-2020 a poche ore dalla partenza per il ritiro di Alfedena.

Simone Nannola è cresciuto nel settore giovanile del Foggia con un’esperienza, da dicembre in poi dello scorso anno, nel torneo di Eccellenza con il Barletta. Un attaccante esterno adattabile anche in una posizione più arretrata, già a segno tra i “grandi” nella scorsa stagione. Per Lorenzo Muratore, esterno di fascia, nella scorsa stagione esperienza nella Lucchese, club allenato proprio da Giancarlo Favarin, che lo ha fortemente voluto con lui in questa nuova avventura ad Andria. Infine, il terzo arrivo è quello di Samuele La Rocca, terzino destro, proveniente dall’Akragas formazione siciliana di Agrigento.