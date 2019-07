Colpo in attacco per la Futsal Andria: arriva Calamita

La Florigel Futsal Andria piazza un importantissimo colpo di mercato che va a rinforzare il reparto offensivo. Si tratta dell’esperto pivot classe ’86 Giuseppe Calamita che nella scorsa stagione ha militato tra le fila dell’Eraclio, compagine che ha vinto il campionato di serie C1 e la Coppa Italia Regionale.

Curriculum importante quello del bomber barlettano che in carriera ha realizzato 379 reti tra serie B e serie C, oltre 300 proprio in cadetteria con le maglie di Cristian Barletta (oltre 200 reti), di Futsal Canosa (26 reti e qualificazione ai play-off per l’A2), Futsal Barletta (28 reti, qualificazione ai play-off per l’A2, oltre al titolo di capocannoniere della serie B). In C1. Nella passata stagione in C1 con la maglia dell’Eraclio ha realizzato 30 reti confermando di essere uno dei pivot più prolifici del campionato. Tra i traguardi raggiunti ben 4 final-eight di Coppa Italia delle quali una vinta con l’Eraclio lo scorso anno, e una persa in finale in serie B contro i padroni di casa del Maritime Augusta, compagine che milita in serie A.

Un tassello importantissimo per il roster a disposizione di Michele Bizzoca che sarà completato nei prossimi giorni con altri innesti di qualità.