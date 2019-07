Nuova Andria, Mario Petrocelli nuovo tecnico della Juniores targata Valencia

Si lavora senza sosta in casa Nuova Andria. Concluso nelle scorse settimane l’iter che ha portato alla nuova collaborazione tra la società andriese e il progetto Formacion Valencia Italia. Il sogno è divenuto realtà. Si tratta di una partnership che consentirà ai giovani atleti della Nuova Andria di crescere sotto l’aspetto tecnico, grazie alle indicazioni che gli stessi tecnici riceveranno direttamente da Valencia per la formazione calcistica della società.

Il progetto tecnico del Presidente Vincenzo Carbutti si arricchisce, inoltre, di una novità importante: è stato annunciato il neo allenatore della formazione Juniores, ovvero Mario Petrocelli, mister di grande esperienza lo scorso anno accasato con la Virtus Andria. Con il tecnico Petrocelli si punta a dare nuova linfa vitale alla Juniores che parteciperà al prossimo campionato regionale 2019/20.

Mister Petrocelli, così come tutto lo staff della Nuova Andria, sarà presente giovedì 1 agosto alle 18.30 presso lo stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria per il raduno di selezione di calciatori Under 19 (Juniores) e Under 17 (Allievi). Sarà l’occasione per conoscere dal vivo il neo tecnico, subito pronto per allestire una squadra competitiva in vista della prossima stagione.