Il sodalizio federiciano torna ad Andria dopo il ritiro di Alfedena, lo fa con un allenamento a porte aperte, ricevendo, quindi, anche calore e affetto dai fedelissimi tifosi biancoazzurri assiepati sugli spalti del Sant’Angelo dei Ricchi.



Un’occasione propizia per marcare la vicinanza alla città, con un mercato per buona parte archiviato e una campagna abbonamenti oramai entrata nel vivo.

Ritorno ai lavori, quindi, per gli uomini di Favarin, dopo qualche giorno di sosta post ritiro di Alfedena. Una bella vicinanza mostrata dalla tifoseria, in vista di una stagione non di certo semplice, ma nella quale la Fidelis vorrà recitare un ruolo da protagonista, togliendosi soddisfazioni importanti. Altrettanto importante sarà, appunto, il sostegno della piazza alle cause del sodalizio federiciano, con la sottoscrizione dell’abbonamento annuale che rappresenterebbe una prima e rilevante forma di fedeltà e sostegno.

La Fidelis, nel frattempo, ha reso nota la prima amichevole stagionale, lunedì 5 Agosto al ‘Paolo Poli’ di Molfetta, proprio contro i biancorossi locali. Il primo di una più lunga fila di test amichevoli per gli uomini di Favarin, al fine di caricare minuti delle gambe in vista delle prime uscite stagionali.