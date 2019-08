Virtus Andria, scelti il responsabile dell'area tecnica ed il nuovo allenatore

Novità in casa Virtus Andria, che nelle scorse ore ha comunicato sia il nome del nuovo responsabile dell'area tecnica e del nuovo allenatore della Prima Squadra.

Vito Fanelli sarà il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica e nello specifico anche coordinatore del settore giovanile e della Scuola Calcio. Reduce da importanti esperienze in panchina come mister di squadre senior e anche di settori giovanili importanti nel territorio quali l’Unione Calcio Bisceglie e attualmente facente parte della La Cavera Academy di Francesco La Cavera, Fanelli dunque aggiungerà quest’altro tassello alla sua carriera di tecnico e uomo di calcio. Una figura importante per una Virtus Andria che vuole ripartire in questa nuova stagione 2019-2020 e lo vuole fare nel modo migliore puntando alla crescita dai più piccoli fino ad arrivare alla Prima Squadra.

Andrea Troia, invece, sarà il nuovo tecnico nella stagione di Prima Categoria 2019/2020. Il giovane tecnico andriese classe ’92 sarà alla prima esperienza da tecnico di una Prima Squadra, ma non è alle prime armi e può vantare un curriculum di tutto rispetto.

Infatti Troia è reduce da esperienze nelle fila di Settori Giovanili alla guida di società come Nuova Andria e fino alla scorsa stagione della Nicola Di Leo Trani. La scelta di mister Troia sposa alla grande la politica in seno alla società andriese che punterà forte sui giovani lanciandoli in un campionato insidioso come la Prima Categoria, ma ripartirà anche da alcuni elementi cardine della scorsa stagione puntando sull’entusiasmo e sulla voglia di far bene.

“Sono molto soddisfatto di questa opportunità offertami dalla società. Il fatto di poter allenare una Prima Squadra è per me motivo d’orgoglio e di certo non mancheranno gli stimoli per far bene, sia da parte mia che da parte i ragazzi che andranno a comporre la rosa e di conseguenza ad affrontare un campionato come quello di Prima Categoria”. Conclude mister Troia.

La stagione dei biancoazzurri partirà ufficialmente con la preparazione atletica in data mercoledì 21 agosto presso lo Stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria.