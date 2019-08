Fidelis inserita nel Girone H di Serie D 2019/2020

Prende ufficialmente forma la stagione 2019/2020 della Fidelis Andria. Ufficializzati, infatti, le composizioni dei gironi della prossima Serie D.

L'Andria di Favarin è stata inserita nel Girone H. Un girone che si preannuncia affascinantissimo data la presenza di parecchia squadre blasonate.

Di seguito l'intero gruppo:

Agropoli, Brindisi, Fidelis Andria, Gelbison, Grumentum, Sorrento, Audace Cerignola, Casarano, Foggia, Gladiator, Nardò, Taranto, Bitonto, Città di Fasano, Francavilla, Gravina, Nocerina, Team Altamura.

Intanto, domenica 11 agosto, la Fidelis scenderà in campo per la seconda amichevole in terra pugliese in questo pre.campionato. Dopo il Molfetta Calcio affrontato lunedì scorso, i biancazzurri di mister Favarin giocheranno alle ore 17.30 contro l'Unione Calcio Bisceglie (club che disputerà il prossimo campionato di Eccellenza pugliese). La sfida si giocherà allo stadio "Sant'Angelo dei Ricchi" di Andria.