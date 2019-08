Nuova Andria, Di Corato e Guglielmi dagli Allievi alla Promozione con il Canosa

Soddisfazioni che riempiono d’orgoglio l’operato della Nuova Andria in questi anni. Due ex Allievi, Giovanni Di Corato e Filippo Guglielmi, sono stati entrati a far parte della rosa del Canosa Calcio, prima squadra della città canosina militante in Promozione, campionato in cui si lotta per il raggiungimento dell’Eccellenza pugliese.

I due ragazzi andriesi sono cresciuti nel settore giovanile della società di Vincenzo Carbutti. Nell’ultima stagione sono stati protagonisti nel campionato provinciale Allievi, oltre a dare una mano importante nel campionato regionale Juniores. Di Corato è stato capitano degli Allievi, Guglielmi primo portiere. Entrambi allenati da mister Saverio Coppola, coadiuvato da Lazzaro Paradiso (vice).

Da quest’anno sono stati scelti dal Canosa Calcio come “under” della rosa. Una possibilità di crescita straordinaria per i due ex atleti della Nuova Andria. Domenica scorsa, in particolare, durante l’amichevole test del Canosa contro il Corato, Giovanni ha giocato titolare per tutto il primo tempo, con la possibilità di mostrare tutto il suo valore.

Felici per i due ragazzi, la dirigenza e lo staff tecnico della Nuova Andria augurano buona fortuna a Giovanni e Filippo con l’auspicio di grandi traguardi futuri.