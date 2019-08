Jack-Back, la Fidelis e l’ipotesi Poluzzi 2.0

Più di una indiscrezione, una vera e propria ipotesi di mercato per la Fidelis, un possibile ritorno alla corte di Favarin per Giacomo Poluzzi, già ad Andria per metà era Montemurro, ceduto alla Spal nel Gennaio 2017, in serie B, con la seguente promozione in A dei Ferraresi.

Proprio con la Spal il suo vero e proprio salto di categoria, la sterzata definitiva alla sua carriera, seppur con qualche ulteriore aspettativa. Poluzzi, infatti, in Emilia alla fine ci va come terzo portiere. Appena 46’ quelli giocati con gli spallini, ma un esperienza vissuta con responsabilità e ovvia ammirazione per i campioni delle big affrontate durante il torneo. Quasi 300 le presenze in carriera per la saracinesca nativa di Bologna.

Piccola curiosità. Proprio per ciò che attinge la Serie A, per qualche tempo Poluzzi si è reso noto per essere stato il calciatore meno stipendiato della prima serie professionistica italiana. Solo una piccola annotazione. Pur sempre un record?

Sorridiamo perche, i record, i veri traguardi, sono stati raggiunti proprio nella piazza federiciana, con esperienza e qualità, oltre a un feeling con la piazza andriese ben instaurato nel periodo passato. Ricordiamo con piacere il sostegno e l’incitamento del pubblico andriese al portiere biancoazzurro durante un Andria – Foggia del Dicembre 2016, subito dopo un infortunio che costò il pari dei rossoneri, nella bolgia del Degli Ulivi. Abbiamo ritrovato uno scatto di quella serata e il ringraziamento che Jack Poluzzi volle attribuire alla sua gente (foto copertina).

Scusate, quasi dimenticavamo. Parlavamo di record. Indimenticabile l’imbattibilità della Fidelis 2015-2016, per lunghi tratti della stagione ai livelli delle big europee per la sua solidità difensiva, a livello di numeri, chiaramente. Miglior difesa di quel campionato di C, assieme alla vincitrice Benevento e, lo ripetiamo, una lunga imbattibilità per il portierone emiliano a livello di minutaggio, quasi da far invidia ad un certo Buff

Sarebbe sicuramente un gran colpo per la Fidelis, un gran lavoro del ds De Santis, se l’operazione dovesse andar in porto. Una scelta che, a quel punto, porterebbe però la Fidelis a schierare spesso un over tra i pali, aggiungendo un under in mezzo al campo, per quelle che sono le normative della LND. Situazione diversa dalla scorsa stagione, quando il più delle volte, tra i pali si è trovato l’under (andriese doc) Gigi Zinfollino, oggi in forza al Bitonto, prossima avversaria di Coppa Italia degli uomini di Favarin.

Ancora qualche ora di attesa, prima di saperne veramente di più.