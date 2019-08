Fidelis, le parole di Poluzzi: «Contatti con la società, vedremo gli sviluppi»

Avevamo lanciato proprio ieri l’indiscrezione di mercato che avrebbe visto la Fidelis sondare il terreno per un ritorno in biancoazzurro di Giacomo Poluzzi, già alla Fidelis per metà era Montemurro, poi in B e in A con la SPAL.

Alla nostra redazione, il portiere nativo di Bologna ha spiegato lo stato attuale della trattativa: «Al momento ci sono stati dei contatti con la società, ci sono state delle chiacchierate e mi è stata chiesta la disponibilità per eventuale un ritorno ad Andria - ha asserito Poluzzi, che ha continuato - vediamo se si arriverà ad un accordo, al momento si è sondato il terreno e parlato di disponibilità e possibilità, la mia volontà c’è».

Un’ipotesi per il difensore dei pali che gradirebbe la piazza federiciana: «Sono stato benissimo ad Andria, piazza dove si fa e si respira calcio tutta la settimana, sicuramente una delle poche società che in serie D avrei preso in considerazione».

Nulla di molto concreto da categorie superiori per Poluzzi, se ci saranno le condizioni il matrimonio si farà. L’intoppo? Si pensa alle normative riguardo gli under imposte dalla LND, regole legittime e condivisibili, sia chiaro, ma che recano qualche problema a quei portieri un po’ più grandi anagraficamente, i più ‘vecchiotti’ per intenderci, dal momento che, solitamente, si preferisce utilizzare una delle pedine under tra i pali, togliendone una in mezzo al campo.

Un elemento di esperienza che farebbe sicuramente comodo ad una squadra che vorrà far bene nel corso del prossimo torneo, a maggior ragione in un reparto, quello della porta, in cerca di ulteriore solidità e sicurezza.