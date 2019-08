Nuova esperienza per l'andriese Dario Aduasio, sarà team manager al Casarano Calcio

Nuova esperienza professionale per il giovane dirigente calcistico andriese 28enne Dario Vincenzo Aduasio. L’ambizioso Casarano, infatti, società neopromossa e ai nastri di partenza del prossimo torneo di Serie D, ha deciso di affidargli il ruolo di team manager. Cresciuto nella Città federiciana tra l’Andria Bat e la Fidelis Andria, sempre nel professionismo, nella scorsa stagione ha vissuto un’esperienza in Serie C nelle fila dell’Arzachena Calcio, conclusasi con la salvezza come da programmi. Nel 2017, inoltre, ha conseguito l'abilitazione in qualità di Direttore Sportivo.

Il Casarano, lo ricordiamo, è una delle società che si sta ben attrezzando nel girone H del massimo torneo dilettantistico nazionale, stesso raggruppamento nel quale militeranno gli uomini di Giancarlo Favarin. A tal proposito la gara al Degli Ulivi tra gli andriesi ed i leccesi è fissata per il 22 settembre: appuntamento che, siamo certi, avrà per Aduasio un sapore molto particolare.