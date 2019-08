Fidelis - Bitonto: domenica 25 agosto la prima al Degli Ulivi della nuova Andria di Favarin

Prima della presentazione ufficiale alla città (in programma martedì 27 agosto alle ore 20.00 in viale Crispi) la nuova Fidelis Andria di Favarin farà il suo esordio nella stagione 2019/2020 domenica 25 agosto.

L'avversario al Degli Ulivi sarà l'USD Bitonto in un match valido per il primo turno di Coppa Italia di Serie D. Gara affascinante che sarà un vero e proprio test per entrambe le formazioni in vista dell'inizio del campionato previsto per il weekend successivo. Calcio d'inizio ore 20.30.

I biglietti per il match potranno esser acquistati in prevendita sul circuito www.vivaticket.it ed in tutti gli esercizi commerciali convenzionati. Solo domenica 25 agosto sarà possibile acquistare i tagliandi di ingresso al match anche al botteghino dello stadio "Degli Ulivi" dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 all'inizio della gara. Stesse modalità anche per i tifosi ospiti che potranno acquistare i biglietti in prevendita sul circuito VivaTicket o nelle rivendite autorizzate, oppure direttamente al botteghino solo nella giornata di domenica.