La Fidelis si prepara in vista del Bitonto: 7-0 all'Audace Barletta e rinnovo di Cipolletta

Ultime prove generali in casa Fidelis Andria prima dell'esordio ufficiale al Degli Ulivi previsto per questa domenica.

Ieri pomeriggio alle ore 18.00, la squadra di Favarin ha affrontato in amichevole al Sant'Angelo dei Ricchi l'Audace Barletta, compagine neo-promossa nel campionato di Eccellenza pugliese. Gara terminata a favore degli andriesi per 7-0: a segno Cipolletta, Palumbo, Banegas, Kosnic, Cristaldi e Palazzo (doppietta per quest'ultimo).

Un'importante notizia, infine, è giunta al termine del match. La società biancazzurra ha infatti comunicato il rinnovo ufficiale del difensore Ciro Cipolletta, già protagonista con la casacca andriese nella passata stagione.