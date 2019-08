Fidelis - Bitonto 2-2 (7-6 d.p.r): In 10 l'Andria pareggia e passa il turno dopo i calci di rigore

È Fidelis Andria - Bitonto, è Coppa Italia di Serie D, è il primo impegno ufficiale della stagione per gli uomini di Favarin. Al Degli Ulivi arriva una squadra ben attrezzata e che dirà sicuramente la sua nel corso del prossimo campionato di quarta serie. Sarà gara secca questa sera, con calci di rigore in caso di parità al triplice fischio.

0' Lattanzio batte il calcio d'inizio per gli ospiti. Inizia il match al Degli Ulivi.

8' Calcio di punizione per la Fidelis. Batte Banegas dai 25 metri, palla che sfiora il palo alla sinistra di Figliola.

32' Passa in vantaggio il Bitonto. Punizione dalla trequarti, confusione in area sullo spiovente di Marsili, la palla finisce in rete su tocco di Cipolletta.

45' Raddoppia Lattanzio per gli ospiti. L'attaccante biancoazzurro si libera di Cipolletta sulla trequarti, probabilmente commettendo fallo sul difensore biancoazzurro. Veementi le proteste dei federiciani.

45'+3' Fine primo tempo al Degli Ulivi. Gara fin'ora piuttosto equilibrata, nonostante il risultato. La Fidelis crolla dopo il primo quarto d'ora, Il Bitonto sfrutta l'infortunio di Cipolletta e raddoppia nel finale di frazione, ripetute proteste in campo per la direzione arbitrale.

-------------------------------------------------

45' Inizia la seconda frazione di gioco

54' La Fidelis accorcia le distanze. Palazzo riceve palla sulla trequarti, non ci pensa due volte e calcia in porta insaccando la palla nell'angolino alla destra di Figliola.

60' Fidelis in 10. Espulso Salimbè per doppia ammonizione. Calcio di Punizione, quindi, per il Bitonto, Amelio va alla battuta, la palla fa la barba al palo alla sinistra dell'under Belladonna.

65' Traversa Fidelis. Gava soprende Figliolia con un pallonetto al limite dell'area di rigore colpendo il primo legno della partita. La Fidelis ci crede e spinge in attacco alla ricerca del pari.

85' Bitonto pericoloso in attacco in più di un occasione, a pochi minuti dalla fine ci prova Terrevoli che dribbla un avversario sulla fascia destra e calcia in porta. Il diagonale si stampa sul palo.

90' Pareggia la Fidelis! Preciso il tiro a giro di Palumbo dal vertice sinistro dell'area di rigore, dopo aver ricevuro palla da Petruccelli sulla trequarti. Esplode il Comunale.

45'+5' Triplice fischio al Degli Ulivi, si andrà ai calci di rigore per stabilire la passante del turno.

CALCI DI RIGORE: Amelio (BIT) Gol, Gava (FA) Gol, Marsili (BIT) Gol, Cristaldi (FA) Gol, Turitto (BIT) Gol, Cipolletta (FA) No Goal, Merkaj (BIT) No Goal, Palazzo (FA) Gol, Patierno (BIT) Gol, Petruccelli (FA) Gol, Colella (BIT) No Goal, Palumbo (FA) Gol!

COMMENTO

Il match finisce 7-6 in favore della Fidelis, al termine della lotteria dei calci di rigore. I biancoazzurri passano il turno, Decisivi gli errori di Merkaj e Colella per gli ospiti. Un'Andria partita bene nella prima frazione di gioco calano e subiscono l'inferiorità numerica. Soffre bene in 10 e pareggia i conti con un gran tiro a giro di Palumbo (poco prima lo si vedeva soffrire per crampi). Ai calci di rigore, per i federiciani sbaglia solo Cipolletta. Soddisfazione per il passaggio del turno, dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale di ben due reti. Nella serata di Martedi', in viale Crispi, la presentazione ufficiale della squadra

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA - BITONTO 0-2

FIDELIS ANDRIA (4-3-2-1): Belladonna; Zingaro (64' Catalano), Porcaro, Cipolletta, Salimbè; Montemurro (66' Di Filippo), Palumbo, Bedin (56' Petruccelli); Banegas (56' Cristaldi), Arfaoui (56' Gava); Palazzo.

A disposizione: D'Andrea, Varriale, Di Filippo, Muratore, Petruccelli, Catalano, Nannola, Gava, Cristaldi.

Allenatore: Giancarlo Favarin.

BITONTO (3-5-2): Figliolia; Amelio, Colella, Gianfreda; Gagliardi, Loiodice (81' Turitto), Marsili, Biason, Terrevoli; Patierno, Lattanzio (74' Merkaju).

A disposizione: Zinfollino, Schirone, Bolognese, Zaccaria, Merkaj, Piarulli, Turitto, Palmisano

Allenatore: Roberto Taurino.

ARBITRO: Tomasi Angelo di Lecce; ASSISTENTI: Fedele Davide, Cataneo Pio Carlo (Lecce)

NOTE:

Reti: Autogol Cipolletta (FA); Lattanzio (BT)

Ammoniti: \

Espulsi: 60' Salimbè (FA)

Angoli: 3-6

Recupero: 3' p.t.