Il primo impegno ufficiale della nuova stagione è ormai alle porte per la Fidelis Andria, domani sera, alle 20.30, al Degli Ulivi arriverà il Bitonto per il primo turno di Coppa Italia di Serie D. Questa mattina, alla vigilia del match, ha parlato il tecnico biancoazzurro Giancarlo Favarin.

Ai nostri microfoni ha spiegato l'importanza della gara di domani sera, una vera e propria verifica dopo la preparazione pre-stagionale, contro un avversario ben attrezzato e che potrà dire sicuramente la sua nel prossimo campionato. Favarin, deluso dalla assente manutenzione del campo erboso del degli Ulivi (in pessime condizioni), avrà tutta la rosa a disposizione, eccezion fatta per il Kosnic, ancora in attesa del transfer internazionale.