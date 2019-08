"Palla al centro", questa sera la presentazione ufficiale della Fidelis in Viale Crispi

Questa sera, alle ore 20, la Fidelis Andria si presenterà alla città. Un appuntamento per tutti, sportivi, appassionati e tifosi biancoazzurri. Il centralissimo viale Crispi farà da cornice all'evento "Palla al centro", un occasione propizia per manifestare vicinanza alla squadra in vista della prossima stagione, la quale prenderà il via nella giornata di Domenica 1 Settembre, contro la campana Gelbison. Durante la serata verrà presentata l’intera rosa della prima squadra, assieme a tutto lo staff, tecnico e medico. Un ampio spazio sarà dedicato anche alla juniores ed al settore giovanile, con il sodalizio Victor Andria in primo piano. Saranno, inoltre, svelate le nuove maglie ufficiali targate Givova.