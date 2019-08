Una necessità comune sprofondata nel dimenticatoio, una noncuranza che in questi mesi ha provocato un deterioramento non irrilevante al terreno di gioco del Comunale.

Ma proviamo, rapidamente, a raggirare il nastro e a capirne di più.

È Maggio 2019, finisce la stagione calcistica della Fidelis Andria, la società che più di tutte, nel territorio andriese, usufruisce del manto erboso del Degli Ulivi, nonostante spesso costretta a spostarsi in altre strutture (vedi il Sant’Angelo dei Ricchi) per allenamenti e\o gare amichevoli, proprio per preservare il terreno di gioco in vista dei vari incontri sportivi della stagione tra le mura amiche. Poco tempo prima era arrivata anche la caduta dell’amministrazione Giorgino, con una città in piena confusione e un commissario prefettizio pronto ad insediarsi e ad guidare il timone della nave fino alle amministrative 2020.

Ecco, da maggio a fine agosto, per quasi 4 mesi, sembrerebbe essere stata totalmente dimenticata la problematica in questione. Un problema, a dir la verità, nei confronti del quale ci si è già imbattuti, nel corso degli anni passati, ma con minor apprensione. Questa volta, infatti, la questione sembra diversa e forse più preoccupante, per quella che potrebbe essere una semplice e costante attenzione, neanche eccessivamente onerosa, ma ripetuta, per preservare una sorta di patrimonio che la città conserva, in vista, più concretamente parlando, di una nuova stagione per la Fidelis, non di certo semplice e che richiederà forte unione tra tutte le componenti chiamate in causa.

Dubbi, perplessità e domande che inevitabilmente mettono in evidenza il tema delle responsabilità.Ed è proprio accanto a questa tematica che ci colleghiamo l’assurdità citata nel titolo. Si era da subito pensato che, con molta probabilità, una buona parte di queste responsabilità sarebbero state da attribuire all'attuale gestione commissariale, in quanto stadio di proprietà comunale e non della S.S.D. Fidelis Andria 2018. E infatti, solo da pochi giorni, la concessione per la manutenzione è stata affidata alla ditta appaltatrice.

Si, solo da pochi giorni, dopo tanti mesi di noncuranza e semi-abbandono.

Che il caso di quest’anno, allora, possa riuscire a far evitare, nei periodi futuri, paradossalità di questo tipo, valorizzando lo sport e le realtà comunitarie nel quale lo si vive, con applicazione e premura.