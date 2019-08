Fidelis, oggi test in famiglia a porte aperte al Sant'Angelo dei Ricchi

Dopo la vittoria ai calci di rigore nel match di coppa contro il Bitonto e la presentazione ufficiale alla città, la Fidelis è tornata al lavoro per preparare nel migliore dei modi l'esordio in campionato contro la Gelbison.Gli uomini di mister Favarin nella giornata di ieri hanno svolto una doppia seduta, mentre nel pomeriggio di oggi giovedì ci sarà un test in famiglia. La partitella si svolgerà, a porte aperte, allo stadio "Sant'Angelo dei Ricchi" a partire dalle ore 15.30.