Pronti, via. Buon campionato Fidelis!

Grinta, passione e coraggio. Una stagione, un lunga stagione. Tanti avversari, vecchi e nuovi, derby e non. Un campionato da vivere con trepidazione e partecipazione, perché siamo sicuri regalerà emozioni. A non finire. Lo abbiamo detto, non sarà facile, non sarà facile per nessuno arrivare in testa al traguardo, tante formazioni attrezzate per far bene, piazze più che blasonate, in attesa di fuggire il prima possibile dagli ‘inferi’ dei dilettanti. Che poi, a dir la verità, così tanto dispiacere non fanno, proprio per la passione, la libertà, i ricordi. Proprio per il suo calcio ‘romantico’, quello “della domenica alle 15” per intenderci, lontano dal moderno, spogliato come, ben sappiamo, dai suoi principi e valori fondanti.

Ma non usciamo fuori argomento. C’è una partita da presentare, c’è un avversario per la Fidelis che sicuramente saprà regalare insidie. Bravo Favarin nel richiamare la squadra a non sbagliare l’approccio iniziale al match, in campi in cui ciò conta tanto. Vari esperimenti nel corso della settimana, prettamente da un punto di vista tattico. Proprio nelle ultime ore due importanti novità, l’arrivo dell’under Massa, terzino sinistro 01’ (al posto del partente Salimbè, ndr)e l’ottenimento del transfer internazionale per Jevrem Kosnic, dopo un gran lavoro di risoluzione di pratiche burocratiche. L’unico assente sarà il difensore Di Filippo, per squalifica. L’anno scorso, la stagione iniziò proprio in trasferta contro la Gelbison, perdendo 2-0 in casa dei campani. Ma è un'altra Fidelis, una squadra che viene da una lunga preparazione atletica pre-stagionale, un mercato concreto, diretto e qualitativamente valido. Un’altra storia rispetto alla passata stagione, lì dove ci si avvicinava al primo impegno stagionale con appena 10 giorni di allenamento.

Questo pomeriggio classico 4-2-3-1 per la Fidelis. In porta Belladonna. Le novità riguardano la difesa, con Cipolletta e Kosnic centrali di reparto, coadiuvati da Massa a sinistra e Zingaro a destra. A centrocampo, troveranno spazio Montemurro e Bedin, con Palazzo, Palumbo e Banegas dietro Cristaldi.

Di seguito le probabili formazioni, con lo schieramento dei padroni di casa.

GELBISON: (3-5-1-1) D’Agostino; Giobbe, Cassaro, Mautone; Zullo, Caruso, Uliano, Santosuosso, Passaro; Maio; Orlando.

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Belladonna; Zingaro, Cipolletta, Kosnic, Massa; Montemurro, Bedin; Palazzo, Palumbo, Banegas; Cristaldi.