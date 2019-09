Doppio colpo Fidelis, ufficiali gli arrivi di Della Corte e Segantini

La corsa e l’esperienza di Giovanni Della Corte e le belle speranze dei guantoni di Matteo Segantini. Un doppio rinforzo alla corte di Giancarlo Favarin tra gioventù e sicurezza per completare l’organico a sua disposizione. La Fidelis, dunque, porta a casa le prestazioni di Giovanni Della Corte, l’esterno di sinistra che mancava alla causa Fidelis, proveniente dalla Paganese. Col team campano ha disputato tre campionati da titolare in serie C sino alla scorsa stagione, con oltre 100 presenze tra i pro ed esperienze anche in serie D nonostante la giovane età. Della Corte è, infatti, un classe ’95 adattabile sostanzialmente ad ogni ruolo sulla fascia sinistra. Il secondo arrivo, invece, è quello di Matteo Segantini, portiere classe 2001 proveniente dalle giovanili del Vicenza e quest’anno trasferitosi, per la prima parte di stagione, alla Luparense in serie D, squadra con la quale ha esordito in Coppa, prima di giungere alla Fidelis. Tutti e due saranno già disponibili nella gara di domenica prossima a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator.