Città, passione, crescita e calore. Componenti immancabili, queste, per la ricetta perfetta targata Futsal Andria, nonché parole d'ordine del video motivazionale che ha aperto la serata di ieri, con la presentazione ufficiale alla città e ai suoi tifosi, in occasione dell’inizio della stagione 2019\2020.

Una realtà che cresce, che costruisce con attenzione e premura, una realtà che vuole essere vicina alla città e ai suoi giovani. Lo ha fatto nel corso della passata stagione, iscrivendo una formazione ai campionati regionali under 21, si è ripetuta quest'anno con l'ampliamento dello staff tecnico e dirigenziale per il settore giovanile. Importanti ambizioni anche per questa stagione, quindi, con l'obbiettivo di migliorare i precedenti piazzamenti e accedere ai play-off promozione, sfumati per soli 3 punti nella scorsa annata. Novità anche all'interno della rosa, con alcuni innesti di rilievo a rafforzare l'ossatura della passata stagione.

Presente all' evento anche l'Avis di Andria, per una collaborazione e un sostegno reciproco alle comuni cause sociali, all'interno del territorio andriese.

Il campionato di serie C1 prenderà il via questo pomeriggio, alle 16.00, sul campo dello Just Mola. Martedì 17 Settembre alle ore 20, invece, al Palasport, il primo incontro di Coppa.