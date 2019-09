Verso Gladiator - Fidelis, Favarin: «Imparare dalla prima giornata per riscatto immediato»

Alla vigilia di Gladiator - Fidelis Andria, ha parlato alla stampa il tecnico biancoazzurro Giancarlo Favarin.

Obbiettivo riscatto, dopo l'amara sconfitta all'esordio stagionale sul campo della Gelbison: "A Vallo della Lucania non ci siamo praticamente mai presentati -spiega il tecnico toscano- si è fatta una prestazione decisamente non all'altezza, domani ci aspetterà una partita altrettanto difficile e complicata perchè troveremo una squadra con le stesse caratteristiche della Gelbison. Per far risultato, questa volta, servirà il giusto approccio sin dall'inizio del match, assieme a tanto agonismo e intensità"

Come annunciato in questi giorni, nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato ci sono state molteplici novità, tra addii e arrivi che modificheranno inevitabilmente l'iniziale progetto tecnico, col passaggio, molto probabilmente, al 3-5-2: "È uscito qualche giocatore e ne sono arrivati altri di qualità, elementi che ci permetteranno di strutturare un sistema di gioco più equilibrato. Nel momento in cui tutti saranno nelle migliori condizioni, avremo sicuramente una rosa molto competitiva"