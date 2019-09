Fidelis - Casarano 1-0: Di Filippo al 90' regala la prima vittoria in campionato ai biancoazzurri

È Fidelis Andria - Casarano, è la quarta giornata di campionato. I biancoazzurri, alla ricerca della prima vittoria stagionale, ospitano i salentini di Di Candia, squadra costruita per ben figurare in questa annata, nonostante soli 3 punti in altrettante partite conquistati fino ad ora. Out Montemurro e Porcaro, quest'ultmo per un affaticamento muscolare nel riscaldamento. Prima da titolare per Tedesco tra federiciani. L'ex Olcese in campo dal 1' tra le fila dei rossoblu.

Di seguito la cronaca live del match.

0' Fischio d'inizio al 'Degli Ulivi'.

1' Subito Fidelis propositiva con Palazzo dal limite dell'area di rigore. Palla alta sopra la traversa.

16' Filtrante di Petruccelli per Tedesco che in area viene contrastato da due difensori e manda la palla fuori con una debole conclusione.

45' Fine primo tempo al Comunale. Una prima frazione molto equilibrata e priva di emozioni da ambo le parti. Entrambe le formazioni sono partite bene nei minuti iniziali di gioco, prima di una lunga fase di studio che non ha portato, però, particolare incisività in fase offensiva. Da segnalare, così come anticipato alla vigilia, le condizioni pessime del manto erboso del Degli Ulivi. A ricordarlo anche la Curva Nord andriese con uno striscione.

------------------------------------------------

45' Inizia la seconda frazione di gioco al Degli Ulivi

60' Tiro potente dalla distanza di Olcese. Segantini smanaccia e manda in angolo.

63' Mincica serve l'accorrente Palmisano che si inserisce nella difesa ospite e calcia in porta da posizione ravvicinata. Bravo Segantini a nella presa a terra.

50' Ci prova Kosnic su punizione dai 20 metri, palla di poco alta sopra la traversa. Squadre in campo con un piglio decisamente diverso rispetto al primo tempo. Maggiore rapidità in fase di costruzione e più efficacia in fase offensiva.

80' Ci prova Russo per gli ospiti con un tiro dal limite dell'area. Sfera che fa la barba al palo e finisce sul fondo. Entrambe le squadre sono ore alla ricerca del vantaggio.

85' Tre contro due sulla trequarti del Casarano, con Banegas che spreca una ghiotta occasione per la Fidelis, calciando con superbia dalla distanza.

90' La Fidelis passa in vantaggio! Di Filippo insacca innpiena area di rigore dopo aver ricevuto palla su un tiro sporco di Zingaro dal limite dell'area. L'azione era partita da calcio d'angolo.

91' Casarano pericoloso. Russo si smarca dalla linea difensiva e tutto solo davanti a Segantini manda clamorosamente sul fondo.

90'+5' Triplice fischio del signor Russo di Torre Annunziata.

COMMENTO

Termina 1-0 la sfida contro il Casarano. La decide Di Filippo allo scadere. Non una grande prestazione quella offerta dalla Fidelis questo pomeriggio. Maggiori aspettative anche dal Casarano, venuto fuori con vivacità, assieme ai padroni di casa, solo nella seconda frazione. Appuntamento ora mercoledì prossimo al Degli Ulivi, quando sarà tempo di ospitare il Cerignola dell'ex Potenza, in un altro big match di questo girone H di serie D.

TABELLINO SECONDO TEMPO

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Segantini; Kosnic, Cipolletta, Di Filippo; Zingaro, Catalano (75' Massa), Bedin, Petruccelli (45' Arfaoui), Dalla Corte (58' Cristaldi), Palazzo (58' Banegas), Tedesco (58' Dalla Bona).

A disposizione: D'Andrea, Massa, Gava, Cristaldi, Banegas, Arfaoui, Varriale, Muratore, Dalla Bona.

Allenatore: Giancarlo Favarin.

CASARANO (3-4-3): Guarnieri; Girasole, Daiello, Mattera, Palmisano, Buffa, Rescio, Sant'Agata, Mincica (67' Russo), Olcese (77' Foggia), Tiscione (67' Balla).

A disposizione: Morabito, Dall'Olio, Capilli, Giacomarro, Cianci, Balla, Morleo, Russo, Foggia.

Allenatore: Roberto Taurino.

ARBITRO: Sign. Russo di Torre Annunziata; ASSISTENTI: Sign. Conte di Napoli, Sign. Portella di Frattamaggiore.

NOTE:

Reti: 90' Di Filippo (FA)

Ammoniti: 50' D'Aiello (CAS), 78' Della Bona (FA), 80' Di Filippo (FA), 82' Buffa (CAS), 94' Massa

Espulsi: \

Angoli: 5-1

Recupero: 2' p.t.; 5' s.t.