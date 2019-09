Termina 2-2 l'esordio in campionato della Virtus Andria contro l'Atletico Acquaviva

Inizia il campionato di Prima Categoria pugliese girone A e al “Michele Morgese” di Toritto (campo neutro designato vista l’indisponibilità del “Giammaria” di Acquaviva delle Fonti) si sfidano l’Atletico Acquaviva di mister Delle Foglie e la Virtus Andria di mister Andrea Troia.

I rossoblù devono fare a meno del capitano Francesco Ferorelli, squalificato, e schierano in attacco il neo acquisto Pupolizio in coppia con Salatino e l’altro volto nuovo Lenoci a dargli manforte in zona offensiva. Mister Troia per gli ospiti si affida al 4-3-3 con Simone tra i pali, Nesta sulla destra e Di Palo sulla fascia opposta, al centro della difesa ci sono Addario e Rizzi. Il centrocampo a 3 vede la presenza di Domenico Amorese, capitan Loconte e Civita, mentre i tre attaccanti da destra a sinistra sono Sgarra, Fiore e Di Vietri.

Nonostante il primo tempo giocato contro vento è la Virtus a sfiorare la rete del vantaggio al 6’ con Andrea Fiore che impegna in una respinta il portiere locale Novielli con un destro insidioso. Al 17’ si fanno vedere i rossoblù con un sinistro da fuori di Anaclerio ma è bravo Simone a dirgli di no e a sventare il pericolo deviando la sfera in corner. Al 27’ protagonista ancora l’estremo difensore biancoazzurro quando respinge con maestria la conclusione mancina all’interno dell’area di Pupolizio. Al 32’ ci prova ancora Fiore per gli ospiti ma il suo destro in diagonale termina sul fondo. Al 35’, invece, è Salatino a procurare i brividi alla difesa della Virtus con un bel destro disinnescato ancora una volta da Simone che devia la sfera in angolo, ma l’Atletico Acquaviva insiste e al 40’ trova la rete del vantaggio con Azzariti che di testa insacca sotto porta un suggerimento arrivato da sinistra e sulla quale la difesa biancoazzurra poteva essere più attenta. La rete del vantaggio trae giovamento per i locali e mette in apprensione la Virtus che al 44’ capitombola: Simone va in tilt quando esce palla al piede fuori dall’area di rigore ma cincischia troppo e si fa soffiare la palla dagli attaccanti rossoblù, ne approfitta, quindi, Lenoci che, astuto, mette la sfera in fondo al sacco a porta sguarnita. Un’autentica mazzata per la Virtus che al 45’ cerca di reagire e il cross da destra di Salvatore Sgarra assume una traiettoria strana che colpisce la traversa e rientrando in campo diventa preda dei difensori locali. Il primo tempo termina, quindi, 2-0 per l’Atletico Acquaviva con una Virtus Andria frastornata da un blackout durato 4 minuti.

Nella ripresa i biancoazzurri entrano in campo determinati e al minuto 51 accorciano le distanze con Domenico Amorese, il quale con furbizia insacca dopo l'uscita di Novieli. La Virtus è viva e l’Acquaviva ha paura. I rossoblù non si rendono più veramente pericolosi. La Virtus spinge e ci crede. Al 60’ è difettosa la respinta dell’incerto Novielli e per poco non ne approfitta Domenico Amorese appostato in area di rigore. La sfera, però, termina a lato. Al minuto 66 l’unico vero sussulto dei rossoblù di casa nella ripresa, con il calcio di punizione calciato dall’esperto Palasciano, ma Simone riscatta l’errore sul gol del 2-0 con una grande parata che vale il prezzo del biglietto. Il gioco è spesso spezzettato da falli di gioco e dall'ostruzionismo attuato a tratti dalla squadra di casa che non riesce più a pungere e soffre il dinamismo della Virtus. Allor che al 95’ arriva il pari dei biancoazzurri con Aldo Alicino subentrato a Sgarra nella ripresa. Il giovanissimo attaccante andriese classe 2002 in un’azione confusa in area di rigore la mette dentro con rabbia sotto porta e con un destro vincente che fa esplodere di gioia i suoi per il 2-2 finale.

Un match dai due volti con l’Atletico Acquaviva che figura meglio nella prima frazione e un secondo tempo, invece, ad appannaggio della Virtus Andria. Una Virtus che dunque inizia questo torneo con un pari in rimonta ottenuto con le unghie e con i denti ma davvero meritato.

Nel prossimo match la Virtus Andria tra le mura amiche del “Sant’Angelo dei Ricchi” ospiterà lo Stornarella mentre l’Atletico Acquaviva sarà impegnato in trasferta sul campo del Troia.