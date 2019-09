Fidelis - Cerignola, Favarin alla vigilia: «Domenica vittoria importante, ora continuità»

Ha parlato questa mattina, presso la sala stampa del ‘Degli Ulivi’, il tecnico biancoazzurro Giancarlo Favarin, in vista della sfida di domani pomeriggio che vedrà arrivare al ‘Comunale’, alle ore 15, il Cerignola dell’ex Potenza per il recupero della seconda giornata di campionato.

Favarin, in apertura, ha parlato anche dell’ultimo incontro di campionato, gara vinta in extremis contro il Casarano: “Una vittoria importante contro un ottima squadra, una buona iniezione di fiducia e autostima. Domani giocheremo contro una delle migliori formazioni di questo girone, l’obbiettivo sarà, ovviamente, reggere una continuità di risultati”.

In ottica mercato, nel frattempo, le opzioni potrebbero non essere ancora finite: “Si potranno prendere in considerazione, in seguito al passaggio al 3-5-2, delle possibilità di mercato a livello di svincolati, soprattutto in mezzo al campo e per ciò che attinge gli under, al fine di avere maggiori possibilità e soluzioni.

In ottica infortunati, Favarin si ritiene fiducioso: “Gli indisponibili sono stati quasi del tutto recuperati, andranno, però, fatte delle scelte ponderate anche in vista dell’incontro di Domenica prossima a Francavilla. In generale la squadra sta bene ed è cresciuta. Dalla Bona e Della Corte, gli ultimi arrivati, stanno avendo sempre più possibilità di trovare una condizione accettabile”.

Uno sguardo, infine, all’orario del match, fissato per le ore 15: “Dispiace, la società aveva avanzato una proposta per un serale, ma la richiesta è stata respinta dalla società ospite”.