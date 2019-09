Fidelis - Cerignola 0-0: Un punto a testa nel recupero della seconda giornata

É Fidelis - Cerignola, è il recupero della seconda giornata del campionato di Serie D, girone H. Gli ospiti hanno iniziato in netto rittardo il campionato, dopo la telenovela ripescaggio che ha notevolmente rallentato la programmazione. Al Degli Ulivi arriva l'ex Potenza, nel secondo dei tre incontri ravvicinati di questa settimana per gli uomini di Favarin. Diversi cambi tra le fila dei federiciani rispetto alla sfida di Domenica contro il Casarano, In avanti partono Banegas e Cristaldi, Esordio da titolare per Dalla Bona.

Di seguito la cronaca live del match.

0' Inizia il match al Degli Ulivi. Beccato fin da subito l'ex di turno Alessandro Potenza, dopo l'improvviso addio alla Fidelis di inizio Luglio.

2' Subito Fidelis pericolosa in contropiede. Cristaldi recupera e fa partire l'azione dal cerchio di centrocmpo, avanza Petruccelli che calcia in porta dal limite dell'area. Tricarico la manda in angolo.

15' Ci prova anche il Cerignola, con un tiro di Loiodoce dal vertice alto sinistro dell'area di rigore, dopo due azioni pericolose viziate da fuorigioco. Palla alta.

22' Andria vicina al vantaggio con Banegas che recupera palla sulla trequarti e conclude potente. Tricarico smanaccia in corner.

26' Calcio d'angolo per gli ospiti, Kosnic anticipa in area un avversario, ma tiene lì la palla. Interviene, allora, Alfarano con una potente e improvvisa conclusione che sfiora la traversa.

39' Ancora Petruccelli pericoloso tra le fila della Fidelis. Il centrocampista biancoazzurro disorienta un paio di avversari e calcia in porta. La palla fa la barba al palo alla destra di Tricarico.

45' Fine primo tempo al Degli Ulivi.

-----------------------------

45' Inizia la seconda frazione di gioco

58' Rinvio sbagliato della Fidelis, recupera Loiodice per gli ospiti che scarica su Martiniello. L'attaccante gialloblù manda clamorosamente alto a due passi da Segantini.

61' Ancora un errore dell'Andria, Cipolletta esce male palla a terra, la recupera un avversario che la serve al centro dell'area dove riceve Martiniello. Il suo tiro, però, non centra ancora una volta lo specchio della porta.

80' Calcio di punizione di Kosnic, spiovente in area di rigore con Tedesco che stacca e colpisce di testa. Palla di poco fuori.

90'+5' Triplice fischio al Comunale

COMMENTO

Nulla di ecezzionale nel recupero della seconda giornata di campionato tra Fidelis e Cerignola. Un primo tempo in cui l'Andria parte bene, col giusto approccio e con la giusta intensità, ma complice anche un manto erboso ancora in condizioni pessime, la gara nella seconda frazione perde sempre più vivacità, nonostante i vari arrembaggi in contropiede dei federiciani. Una Fidelis che rischia molto con errori difensivi, salvata decisamente dalla poca cinicità in area di rigore degli ospiti. Un'Andria che sicuramente è ancora alla ricerca di certezze e progressi. Prossimo incontro Domenica, in trasferta al Fittipaldi di Francavilla.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Segantini; Kosnic, Cipolletta, Di Filippo; Zingaro, Catalano (72' Massa), Dalla Bona, Petruccelli (Palazzo), Dalla Corte (79' Gava), Banegas (69' Arfaoui), Cristaldi (53' Tedesco).

A disposizione: D'Andrea, Massa, Gava, Bedin, Arfaoui, Varriale, Muratore, Palazzo, Tedesco.

Allenatore: Giancarlo Favarin.

CERIGNOLA (3-4-3): Tricarico; Caiazza, Coletti, Siku; Alfarano, Longo, Sindic (49' Russo), Nives (46' Muscatiello); Loiodice, Martiniello (69' Cinque), Marotta.

A disposizione: Cappa, Russo, De Cristofaro, Muscatiello, Tancredi, DiCecco, Parise, Cinque, Mentana.

Allenatore: Alessandro Potenza.

ARBITRO: Sig. Lovison di Padova; ASSISTENTI: Sig. Conte di Napoli, Sig. Portella di Frattamaggiore.

NOTE:

Reti:

Ammoniti: 51' Alfarano (CER), 90'Di Filippo (FA), 93' Caiazzi (CER)

Espulsi: \

Angoli:

Recupero: 0' p.t.; 5' s.t.