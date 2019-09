Il punto della situazione in casa Nuova Andria

Prosegue da circa un mese la preparazione atletica in casa Nuova Andria Calcio. I primi a seguire le indicazione del prof. Giuseppe Sansonne sono stati gli Allievi e i Giovanissimi. Spazio anche alla tattica con i mister, rispettivamente Giuseppe Lagrasta e Gaetano Fanelli. I ragazzi parteciperanno ai prossimi campionati Provinciali di categoria. L’iscrizione ai Regionali non è andata buon fine a causa

di una punteggio insufficiente a rientrare nella graduatoria di merito. La società Nuova Andria Calcio, dopo aver studiato il nuovo regolamento in materia di punteggi per entrare a far parte dei Regionali, ha avviato la macchina organizzativa che permetterà alla realtà di Vincenzo Carbutti di non farsi trovare impreparati nella prossima stagione (2020/21). Intanto, archiviato il mancato ripescaggio, si è tornati a lavorare per la stagione corrente.

Da qualche settimana è partita anche la preparazione della Juniores. I ragazzi guidati dal neo tecnico Mario Petrocelli parteciperanno al campionato Regionale. In questi giorni si attende la conformazione dei gironi e i calendari. La Juniores della Nuova Andria Calcio è l’unica realtà cittadina Under 19 rimasta a disputare i campionati a livello pugliese, fatta eccezione della Fidelis Andria che partecipa ai Nazionali. Pertanto l’organico messo insieme negli ultimi mesi promette bene dopo l’annata negativa della stagione 2018/19. L’entusiasmo è palpabile.

Aggiornamento sulla programmazione tecnica: in data odierna Formacion Valcencia Italia (progetto al quale la Nuova AndriaCalcio ha aderito da quest’anno) ha inviato il manuale tecnico di questa stagione. Nei prossimi giorni i tecnici dello staff saranno sottoposti ad un aggiornamento per dare il via alla formazione del Settore Giovanile secondo le linee guida dettate dal Valcencia C.F. L’obiettivo, come annunciato in precedenza, resta la crescita dei ragazzi della Nuova Andria Calcio, secondo una programmazione del tutto nuova e che porterà novità a livello tattico. Il tutto seguito, passo dopo passo, dal responsabile dell’Area Tecnica Gaetano Fanelli.

Con passione, lavoro ed impegno la società di Vincenzo Carbutti sta preparando un cambio di rotta rispetto al passato. Esaltare i tanti talenti del territorio rappresenta l’obiettivo di una famiglia sempre in crescita ed in cerca di stimoli nuovi. “Il futuro è già qui”, non è solo uno slogan ma una strada tracciata verso importanti traguardi.