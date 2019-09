Fidelis, prova di maturità sul campo del Francavilla. Favarin: «Cerchiamo continuità»

Ricaricate le batterie, si torna in campo. Non un incontro semplice quello di oggi pomeriggio per la Fidelis Andria, un campo ostico sul quale non si potranno chiaramente sbagliare approccio e intensità, viste le precedenti esperienze in trasferta in questo campionato, con la situazione indisponibili che di certo non aiuta. Tra i biancoazzurri, infatti, mancheranno Petruccelli e Catalano, il primo per squalifica, il secondo per l’infortunio rimediato nel match di mercoledì scorso contro il Cerignola. Ancora da valutare le tempistiche per il recupero del centrocampista classe 2000, le sensazioni, però, non sono delle migliori. Ha recuperato nel frattempo Gianpiero Montemurro, il quale sarà disponibile già per la gara odierna, assieme all’ultimo arrivato D’Alessandro, seppur in condizioni fisiche ancora precarie.

«Una prova di maturità contro un avversario con tanta esperienza in questa categoria e che non merita l’ultima posizione in graduatoria. Servirà una grande prestazione per mantenere un’importante continuità di risultati» L’ha presentata così Giancarlo Favarin alla vigilia, dopo tre risultati utili consecutivi in quattro gare, un’imbattibilità difensiva che dura da due giornate e un tour de force che si avvia alla conclusione, nel quale la Fidelis ha sicuramente fatto vedere miglioramenti rispetto alle prime uscite stagionali, aumentando le note positive nello spartito federiciano.

Un’Andria che scenderà in campo con un 3-5-2 rimaneggiato rispetto alla sfida contro il Cerignola. In porta Segantini. Difesa a tre con Kosnic, Cipolletta e De Filippo. In mezzo al campo Massa e Zingaro sugli esterni, con Dalla Bona centrale di reparto, coadiuvato dalla presenza di Montemurro e Arfaoui, quest’ultimo adattato a mezz’ala e che potrebbe modificare il modulo a gara in corso in un 3-4-1-2. In attacco Palazzo e Cristaldi.

Si seguito le probabili formazioni.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Segantini; Kosnic, Cipolletta, Di Filippo; Zingaro, Montemurro, Dalla Bona, Arfaoui, Massa; Palazzo, Cristaldi.

FRANCAVILLA (3-5-2): Caruso, Benivegna, Nicolao, Grandis, Avella, Petruccetti, Fanelli, Lorusso, De Marco, Nolè, Flordelmundo.