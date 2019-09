La Fidelis si fa raggiungere dal Francavilla, è 2-2 al "Fittipaldi"

Doppio vantaggio dopo 25 minuti, poi la rimonta dei padroni di casa con la doppietta di Nolè. La Fidelis perde altri punti in trasferta e cancella le note positive viste nelle ultime due giornate sullo spartito federiciano. Aspettavamo di rivedere l'Andria fuori dalle mura amiche e dal campo imbarazzante del Degli Ulivi. Ci si aspettava un riscatto in trasferta dopo le prime uscite stagionali, ma è di un punto il magro bottino odierno, sul campo del Francavilla di mister Lazic, ultimo in classifica.

Favarin schiera la Fidelis col 3-4-3. Bedin dal 1' e Arfaoui nel tridente d'attacco le novità rispetto alla vigilia.

Primo tempo spumeggiante quello visto al "Fittipaldi" di Francavilla. La Fidelis parte subito forte e ci prova al 7' con una conclusione dalla distanza di Palazzo, servito da Banegas. Qualche minuto più tardi è proprio l'attaccante ex Team Altamura che si procura un calcio di rigore e realizza il vantaggio ospite dagli undici metri. I padroni di casa si fanno vedere timidamente con un colpo di testa di Maggio che termina alto sopra la traversa e subiscono la pressione avversaria. La Fidelis, allora, è cinica e colpisce ancora, questa volta con Zingaro che non sbaglia il tapin vincente su assist ancora di Banegas. Il Francavilla non ci sta e reagisce subito, accorciando le distanze al 30' con un'azione personale di Nolè che trafigge Segantini per l'1-2. I padroni di casa ci credono e si rendono nuovamente pericolosi in area di rigore ospite. Cipolletta è bravo a salvare la Fidelis, intercettando una conclusione sulla linea di porta, prima dell'intervento di Segantini a bloccare in mischia un'altro tiro pericoloso. L'Andria è solo Palazzo. L'attaccante federiciano ci prova in due occasioni, su azioni personali, servito dal solito Banegas. Entrambe le conclusioni non creano, però, grosse insidie a Caruso e chiudono sull' 1-2 la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo è per di più di marca rossoblù. Al 48' Segantini con un miracolo salva la Fidelis su un'insidiosa conclusione di Grandis. Dopo dieci minuti è Palazzo a provarci di testa da calcio d'angolo, ma la palla finisce ancora alta. Gli uomini di Favarin si renderanno pericolosi solo nel finale di gara. Al 70' subiscono il pareggio di Nolè, con Dalla Bona dolorante a terra, e all' 83' vengono salvati ancora da Segantini, su conclusione di Falzetta. Padroni di casa vicinissimi al vantaggio. Non bastano i cambi a trazione offensiva di Favarin, la Fidelis si fa vedere solo al 94' con la sventola del subentrato Montemurro, intercettata con prodezza da Caruso.

Non c'è più tempo, triplice fischio e 2-2 al "Fittipaldi" di Francavilla. Una Fidelis che si fa raggiungere per ben due volte, rischiando ancora nel finale. Una squadra dalla quale ci si aspetta maggiore personalità in determinate circostanze, un gruppo, lo ricordiamo, costruito per far bene nel corso di questo campionato. Ancora lungo ed equilibrato, è chiaro. Dopo 5 giornate, però, la Fidelis rimane in zona play-out a quota 6 punti.

Prossimo incontro Domenica contro il Brindisi, con molta probabilità, sul neutro di Cerignola, per i lavori che per quasi un mese interesseranno il manto erboso del Degli Ulivi.