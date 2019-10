Futsal Andria corsara al "PalaFive": Purignano battuto 6-3

Secondo successo consecutivo in trasferta per la Florigel Andria che dopo l’inaspettata battuta d’arresto casalinga contro l’Azzurri Conversano, trova subito il colpo del riscatto sul gommato del “PalaFive” battendo con un netto 6-3 i padroni di casa della New Team Putignano, compagine neo-promossa ma con un roster costruito per fare un campionato importante. Ottima la prestazione del quintetto di Michele Bizzoca che domina per larghi tratti del match dimostrando di essere una brutta gatta da pelare lontano da corso Germania.

Il tecnico barlettano schiera subito un quintetto molto dinamico con D’Addato tra i pali, Iodice centrale, Somma e Calabrese laterali e Magno pivot, trovando subito la quadratura e il modo per far male ai padroni di casa. Magno centra il palo dopo 7 giri di lancette e poi due minuti più tardi serve a Calabrese l’assist per lo 0-1. Il pallino del gioco è sempre in mano ai biancoazzurri che però nel finale di frazione subiscono la rete del pareggio sugli sviluppi di una punizione con la ribattuta vincente di Boccardi. Nella ripresa però De Feo e compagni entrano decisi e concentrati e in 6 minuti archiviano la pratica con la doppietta di Magno, attuale capocannoniere con Punzi e Araujo della capolista Itria, e le reti di Somma e De Feo che portano il punteggio sull’1-5. Boccardi su rigore prova a riaprire la sfida a 7’ dalla fine, ma ci pensa Somma a realizzare la rete del 2- 6 che chiude in anticipo la contesa. Nel finale arriva anche la marcatura di Anastasia per il definitivo 3-6 che regala tre punti pesantissimi alla Florigel Andria. Sabato prossimo la squadra andriese tornerà nel “Palasport” di corso Germania per affrontare il Futbol Cinco Bisceglie e per provare a centrare la prima vittoria casalinga.