Verso Fidelis Andria - Brindisi, parla Tedesco: «Pronti per il derby»

Ha parlato ai nostri microfoni, nella serata di ieri, l'attaccante federiciano Emanuele Tedesco, uno degli ultimi arrivati alla corte di Favarin.

Un momento particolare per la Fidelis, dopo 6 punti in 5 partite raccolti in questo inizio di stagione, un periodo dal quale poter uscire riscattandosi già nella sfida di Domenica prossima contro il Brindisi: "Bisogna metterci attenzione e impegno, scendendo in campo solo per i tre punti, dobbiamo necessariamente rialzarci. Stiamo preparando nei dettagli la partita e abbiamo aumentato l'intensità negli ultimi giorni, siamo pronti per il derby"

Un feeling con la piazza ben instaurato fin dal suo arrivo ad Andria: "Mi son trovato molto bene sin da subito. A Bastia non ho vissuto un periodo sereno, ma questa piazza, questo gruppo e questa società mi hanno fatto tornare la voglia di mettermi in gioco "

Tedesco nell'ultima stagione ha militato tra le fila del Picerno, nello stesso girone dei federiciani, collezionando ben 13 marcature e diventando uno dei principali protagonisti della promozione in C dei Lucani. In questa prima parte di stagione, invece, complice anche il poco spazio avuto a disposizione, Tedesco non ha ancora trovato la prima rete stagionale, ma non si dispera: "Il gol manca tanto, noi attaccanti viviamo per questo. Sono sereno e mi sto allenando intensamente, sono sicuro arriverà presto".

Il prossimo incontro della Fidelis in campionato, quindi, sarà disputato Domenica prossima contro il Brindisi, al "Vicino" di Gravina, vista l'indisponibilità del "Degli Ulivi" per i lavori di rifacimento del manto erboso che interesserà il Comunale fino al termine del mese di ottobre. Una gara nella quale sarà fondamentale fare il risultato, per il morale e la classifica, per dare una sterzata definitiva a questo incolore inizio di torneo. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.