Favarin pre-Brindisi: «Riscattare Francavilla e tornare alla vittoria»

Siamo alla vigilia di Fidelis Andria - Brindisi, gara che si andrà disputata sul neutro di Gravina, per i lavori di rifacimento del manto erboso che interesseranno il Degli Ulivi fino al termine del mese di Ottobre. Questa mattina, presso il Sant'Angelo dei Ricchi, ha parlato il tecnico biancoazzurro Giancarlo Favarin: "Sarebbe stata una partita da giocare al Degli Ulivi -ha dichiarato il trainer toscano- col pubblico andriese dalla nostra parte e a fare da cornice allo spettacolo del derby, so però che saranno comunque in tanti a giungere a Gravina domani".

Una gara nella quale riscattarsi e dare una svolta a questo inizio di stagione, ancora al di sotto delle aspettative: "Dovremo andare a riprenderci i punti persi domenica scorsa a Francavilla, abbiamo analizzato tutti gli errori commessi domenica. Ci aspetterà una partita complicata contro il Brindisi che è primo in classifica e sull'onda dell'entusiasmo. Sarà un match sentito per entrambe le piazze. Sono fiducioso nei miei ragazzi, stiamo crescendo sia dal punto di vista fisico che dell'intesa, è chiaro che i risultati alla fine fanno la differenza, ciò che fino ad ora è accaduto più al Brindisi che a noi, anche per colpa di episodi determinanti"