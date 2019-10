Futsal Andria, prima gioia casalinga al "Palasport", Cinco Bisceglie battuto 4-2

Prima affermazione casalinga per la Florigel Futsal Andria che dopo il successo sul campo del New Team Putignano, supera al “Palasport” il Futbol Cinco Bisceglie con il punteggio di 4-2. Un successo importante per la compagine allenata da Michele Bizzoca che si issa al terzo posto a 3 lunghezze dalle attuali capoliste Itria e Bitonto. Di positivo solo il risultato per De Feo e compagni che nell’impianto di corso Germania danno vita ad una prestazione poco convincente e contraddistinta da diversi errori.

I biancoazzurri fanno subito valere il loro tasso tecnico e impongono il loro ritmo. Somma colpisce il palo al 3’, Calabrese manca il tapin a pochi passi dalla porta al 7’ e al 10’ arriva il meritato vantaggio. Acquaviva recupera palla a centrocampo, s’invola verso la porta e batte Di Pilato. 1-0 e Andria che trova il raddoppio due minuti più tardi con capitan De Feo che imita la giocata precedente di Acquaviva e fa 2-0 nonostante la deviazione dell’estremo biscegliese. Prima del riposo il roster di Bizzoca serve anche il tris: Magno in azione di contropiede infila di Pilato per il 3-0 che chiude la prima frazione.

Nella ripresa l’Andria ha il demerito di non chiudere in anticipo la contesa: clamorosi il tapin mancato da Magno a due passi dalla linea di porta e il secondo palo di giornata colpito da Somma. La squadra di mister Incerto ci crede e riapre la sfida prima con il tocco sottoporta di D’Elia e poi con il destro di Magurean, ex del match, che vale il 2-3 a 4 minuti dalla sirena. Il biscegliese Lanotte, già ammonito, viene espulso per proteste dal direttore di gara e l’Andria in superiorità numerica trova subito la rete del 4-2 con Calabrese su assist di De Feo. E’ il gol che regala il successo ai biancoazzurri e la momentanea terza piazza in graduatoria.

Questa sera si tornerà già in campo per il turno infrasettimanale e l’Andria sarà impegnata sull’ostico campo del San Ferdinando.