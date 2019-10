Nuova Andria, domani la prima visita del responsabile di "Formaciòn Valencia"

Giornata molto importante per la Nuova Andria Calcio in programma domani, sabato 12 ottobre, presso il Centro sportivo “Giulio Cesare”. E’ tutto pronto per la prima visita del Tecnico Mr. Marcello Corazzini, responsabile del progetto “Formacion Valencia Italia” con il quale la società andriese ha aderito a partire da questa nuova stagione.

Sarà un pomeriggio vissuto all’insegna dello sport, con protagonisti gli atleti di categoria Esordienti e Pulcini. Per i tecnici della Nuova Andria Calcio si terrà una riunione tecnica guidata dallo stesso responsabile ospite della struttura.

Ecco il programma di sabato 12 ottobre 2019:

13,30 Arrivo Tecnico Mr. Marcello CORAZZINI; Accoglienza e riunione con dirigenza.

14,30 Raduno Staff Tecnico presso Centro sportivo “Giulio Cesare”; Riunione con Staff Tecnico e sucessiva preparazione campo per sedute di allenamento.

15,00 Arrivo Gruppo Esordienti 2008;

15,30 Inizio seduta allenamento Esordienti 2008;

16,30 Termine allenamento Esordienti 2008;

16,45 Inizio seduta allenamento Pulcini 2009/2010;

18,00 Termine allenamento Pulcini 2009/2010;

18,30 Riunione Tecnica e saluti.

La seduta sarà aperta a tutti i tesserati della NUOVA ANDRIA Calcio e a tutti i curiosi che vorranno affacciarsi presso il centro sportivo “Giulio Cesare”, sito in via Canosa.