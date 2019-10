Agropoli - Fidelis Andria 0-1: Inizia il secondo tempo al "Guariglia"

La Fidelis al 'Guarglia' di Agropoli in cerca di continuità e fortune in trasferta. Favarin si affida al 3-5-2, col tandem Palazzo - Banegas in attacco.

Di seguito la cronaca live del match, in diretta da Agropoli.

0' Inizia il match al Guariglia

6' Vantaggio Fidelis! Dopo una breve fase di studio, la Fidelis trova il gol con Petruccelli, servito da Palazzo in piena area di rigore, dopo una conclusione dello stesso Palazzo ribattuta da Sanchez a pochi metri dalla porta.

19' Fidelis più sorniona fino a questo momento, crea per via centrali e costruisce con Banegas sulla destra, con Palazzo vero e proprio pericolo per la difesa di casa. Agropoli poco pericolosa, si fa vedere solo con due calci da fermo dalla trequarti, Segantini esce senza troppi problemi in entrambi i casi.

23' Zingaro costruisce sulla sinistra, fraseggio sulla trequarti tra Banegas e Dalla Bona, con quest'ultimo che calcia a rete. Debole la conclusione.

39' La Fidelis subisce una delle poche pressioni offensive dei padroni di casa, ne esce in contropiede e si rende pericolosa con un bel tiro dalla distanza di Banegas.

45' Triplice scambio tra Della Corte, Banegas e Palazzo, quest'ultimo riceve un filtrante. si smarca sul filo del fuorigioco e prova la conclusione, mandando, però, la palla clamorosamente a lato.

45'+1' Fine primo tempo

--------------------------------

45' Inizia il secondo tempo

46' Calcio di punizioneper l'Agropoli, Dalla Bona colpisce la alla con la mano all'altezza del vertice alto sinistro dell'area di rigore. Batte Acunzo, Bonfini stacca di testa e manda la palla di poco a lato.

TABELLINO PRIMO TEMPO

AGROPOLI (4-3-3): Sanchez; Guida, Bonfini, Sgambati, Costa; Acunzo, Dampha, Sakata; Tinè, Buonocore, Cozzolino. A disposizione: Colella, Garofalo, Bevindo, Cuomo, Semati, Alvaro, Numerato, Babacar, Agate. All. Ferrazzlli.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Segantini; Kosnic, Massa, Di Filippo; Zingaro, Montemurro, Dalla Bona, Petruccelli, Dalla Corte, Palazzo, Banegas, Tedesco.

A disposizione: D'Andrea, Gava, Cristaldi, Arfaoui, Varriale, Muratore.

Allenatore: Giancarlo Favarin.

ARBITRO: Sign. Cevenini di Siena; ASSISTENTI: Sign. Librale di Roma, Sign. De Gregorio di Isernia.

NOTE:

Reti: 6' Petruccelli (FA)

Ammoniti: 28' Dalla Bona (FA)

Espulsi:

Angoli: 0-3

Recupero: 1' p.t.