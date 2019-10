Un connubio perfetto quello tra la nuova Andria e la Valencia Academy, attraverso il progetto 'Formaciòn Valencia' che ha visto arrivare ad Andria, lo scorso Sabato, il tecnico responsabile Marcello Corazzini, immersosi a pieno, per un intera giornata, nella realtà giovanile andriese, tra riunioni, consigli e indicazioni, anche con allenamenti per i più piccoli.

Una crescita e una valorizzazione dei progetti tecnici improntata sui vivai, un piano finalizzato alla conoscenza della metodologia del Valencia C.F., nota società calcistica militante nel massimo campionato spagnolo. In Italia sono poche le società ad usufruire di tale programma di lavoro, la nuova Andria è una di queste.

"Abbiamo dato un input importante al nostro programma nei confronti dei più giovani, andando a cercare sul mercato qualcosa che avesse alla base un vero e proprio progetto tecnico -spiega alla nostra redazione Gaetano Fanelli, responsabile dell'Area Tecnica della Nuova Andria- quello del Valencia è un piano prestigioso che deve educare i nostri ragazzi e insegnare loro anche a prendere delle decisioni. Per giocare a calcio oggi è fondamentale l'intensita e bisogna correre tanto, ma se non si sa prima camminare, sarà impossibile correre. Non parliamo di scouting o provini, sarebbe anche utopistico, bensì di una progressione didattica a vantaggio dei piccoli calciatori"

Un segnale forte, quindi, per la città e per tanti ragazzi andriesi, un progetto finalizzato anche alla loro permanenza e crescita nella nostra comunità.