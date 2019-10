Nuova Andria, i risultati del week-end di Juniores e Allievi

Dopo tanta attesa sono partiti i campionati regionali in casa NUOVA ANDRIA Calcio. Archiviato l’entusiasmo per il ripescaggio degli Allievi, la società di Vincenzo Carbutti ha intrapreso un percorso che rappresenta una vera e propria sfida per i ragazzi Under 17. Ma andiamo con ordine. Sabato 12 ottobre i primi a scendere in campo nella stagione 2019/20 sono stati i ragazzi della Juniores, di scena allo stadio “Di Liddo” di Bisceglie contro l’Unione Calcio. I ragazzi guidati da mister Mario Petrocelli trovano la sconfitta all’esordio con il punteggio finale di 5-1. Dopo un ottimo primo tempo terminato 1-0 a favore dei padroni di casa, nella ripresa i ragazzi Under 19 calano alla distanza, complici alcuni errori soprattutto sui calci piazzati. La rete della bandiera viene siglata su rigore da Francesco Di Bari, dopo un fallo di mano commesso in area da un difensore dell’Unione Calcio Bisceglie. La Juniores della NUOVA ANDRIA Calcio nel prossimo turno esordirà in casa allo stadio “Sant’Angelo dei Ricchi”, sabato 19 ottobre alle 15.30, contro l’Audace Barletta.

Gli Allievi hanno preso parte alla terza giornata del campionato regionale di categoria domenica 13 ottobre. Al “Sant’Angelo dei Ricchi” è andata in scena la sfida contro il Soccer Cerignola. Per i ragazzi guidati da mister Giuseppe Lagrasta è arrivata la sconfitta in una partita dai due volti. Nel primo tempo la NUOVA ANDRIA Calcio è entrata in campo con un approccio poco incisivo, subendo nel complesso tre reti. Larosa è stato autore del gol del momentaneo 1-1. Nella ripresa i ragazzi Under 17 entrano in campo con un altro piglio e la prestazione cambia del tutto. Arriva la rete di Lorusso che riaccende le speranze, poi il Cerignola chiude i conti con il quarto gol, ma tante le occasioni non sfruttate dagli Allievi che comunque hanno dimostrato nel secondo tempo di poter dire la loro. Nel prossimo turno, domenica 20 ottobre, alle 9.30 la NUOVA ANDRIA Calcio affronterà al centro sportivo “Capirro” di Trani la Nicola Di Leo.

Intanto è tutto pronto per l’esordio dei Giovanissimi nel campionato provinciale di categoria. I ragazzi di mister Fanelli affronteranno al “Sant’Angelo dei Ricchi”, sabato 19 ottobre alle 17 (dopo il match della Juniores), la Football Academy Andria. Un derby all’esordio per gli Under 15 della NUOVA ANDRIA Calcio.