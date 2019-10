"Il Caffè Biancoazzurro", ecco la nuova iniziativa della Fidelis

Nuova iniziativa a tinte bianco-azzurre. Questa sera l’intera rosa della Fidelis, al termine dell’allenamento pomeridiano, sarà nel centro della città per incontrare tifosi e simpatizzanti con l’iniziativa “Caffè biancazzurro”. Attorno alle 18, infatti, la prima squadra con l’intero staff tecnico si ritroverà presso il “Caffè Regina Margherita” in via Regina Margherita per una sosta durante una passeggiata per le vie della città. Un momento ulteriore per conoscere gli atleti bianco-azzurri più da vicino e marcare l'appartenenza al territorio.

Nel frattempo è stata ufficializzata la sede del match di domenica prossima contro il Grumentum Val D'Agri. Si giocherà nuovamente al "Vicino" di Gravina, mentre procedono a passo spedito i lavori di manutenzione al Degli Ulivi, il cui terreno di gioco si trova in condizioni sempre più soddisfacenti. Sarà, infatti, l'ultima gara ufficialmente in casa ad essere disputata extra-moenia.