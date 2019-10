Favarin alla vigilia di Fidelis - Grumentum: «Gruppo in buone condizioni, obbiettivo continuità»

Obbiettivo continuità, mantenere un buon seguito di risultati positivi sarà fondamentale per la truppa di Favarin, che nel frattempo ha recuperato gran parte degli acciaccati per la sfida di domani. Sul neutro di Gravina la Fidelis ospiterà la matricola Grumentum, terz'ultima in graduatoria, ma vittoriosa contro il Nardò nell'ultima sfida di campionato.

«Dobbiamo cercare di continuare a fare risultati risultati positivi in un campionato comunque equilibrato -ha asserito il tecnico Giancarlo Favarin alla viglia del match- sarà una partita complicata, il Grumentum, nonostante sia una neopromossa, sta collezionando buoni risultati. Abbiamo intrapreso un cammino regolare, con dei netti miglioramenti a livello di condizione fisica per coloro che si sono aggregati in ritardo al gruppo, la squadra sta trovando la sua fisionomia, sarà importante quindi dare seguito alla bella vittoria di Agropoli e a quella precedente contro il Brindisi»

Dal punto di vista degli indisponibili il tecnico toscano può certamente tirare un sospiro di sollievo: «Sono contento della condizione dei miei ragazzi, l'unico indisponibile è Gava, per un problema muscolare accusato Giovedì in allenamento. Mi dispiace perché poteva darci maggiore qualità in mezzo al campo, ma il resto della squadra sta bene e saranno tutti a disposizione, eccetto chiaramente il lungodegente Catalano»

Fischio d'inizio fissato per le 15 di domani pomeriggio, nuovamente al 'Vicino' di Gravina, per i lavori di rifacimento del manto erboso che riguarderanno ancora per un po' il Degli Ulivi, il cui terreno di gioco pare, comunque, in condizioni nettamente migliori. Sarà sicuramente a disposizione per la prossima sfida interna contro il Nardò.