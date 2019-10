Fidelis - Grumentum 0-1: Martinez punisce un'Andria ingenua ed inefficace sul neutro di Gravina

Obbiettivo continuità per la Fidelis Andria, quest'oggi di scena sul neutro di Gravina per l'ottava giornata del campionato di Serie D, girone H. Biancoazzurri alla ricerca del tris di vittorie e del settimo risultato utile consecutivo, contro una compagine giovane e di bassa classifica, piuttosto alla portata per i federiciani. Favarin si affida al 3-5-2, con la novità Porcaro nel trio di difesa, rispetto alle ultime uscite stagionali. Solo panchina per Potenza tra le fila del Grumentum, tra i più "temili", assieme a Lobosco e Martinez per ciò che attinge gli ospiti.

Di seguito al cronaca live.

0' Inizia il match al "Vicino" di Gravina

11' Prima occasione pericolosa della Fidelis: dopo dieci minuti ci prova Montemurro con un tiro dal limite dell'area, deviato in corner da un difensore.



13' Dalla Bona da calcio d'angolo pesca in piena area Palazzo, l'attaccante biancoazzurro ci prova con un tiro potente deviato dalla difesa ospite ancora in corner.



17' Ancora Fidelis in attacco, Petruccelli da fuori area raccoglie un pallone respinto dalla difesa avversaria e prova la conclusione, non inquadrando, però, lo specchio della porta. Palla fuori alla sinistra di Donini.



29' Occasionissima Fidelis con Zingaro che in piena area di rigore ci prova a botta sicura, ma Donini respinge.

45' Grumentum pericoloso con Agresta. Il centrocampista ospite calcia dai 25 metri, direttamente su calcio di punizione. La palla si spegne di poco alta sulla traversa.

45' Termina la prima frazione di gioco, col risultato fermo ancora sullo 0-0.

---------------------------------------------------------------------------------

45' Inizia il secondo tempo.

46' Il Grumentum inizia bene la seconda frazione. Ci prova subito con Cirelli che calcia da fuori area, para facilmente Segantini.

81' Agresta insidia da calcio di punizione Segantini con un tiro preciso che si spegne, però, di poco fuori alla sinistra del portiere andriese.



84' Vantaggio Grumentum. Contropiede di Martinez che salta la difesa azzurra e batte Segantini, per lo 0-1 a favore degli ospiti.

90' Fidelis alla ricerca del pareggio. Porcaro tenta la conclusione sugli sviluppi di un corner, ma spedisce fuori la sfera. Nel frattempo sono stati concessi 5 minuti di recupero.

91' Ci prova anche Arfaoui, subentrato a Della Corte nel secondo tempo, con una conclusione da buona posizione, ma l'esterno di origini brasiliane manda la sfera alta sopra la traversa.

95' Non c'è più nulla da fare, termina 0-1 la sfida al Vicino contro il Grumentum.

COMMENTO

Sul neutro di Gravina passa il Grumentum di mister Finamore, sfruttando un contropiede e beffando una Fidelis poco cinica in fase offensiva, in una partita tutt'altro che avvincente. Difesa sotto accusa quella dell'Andria, poca la maestria anche in zona d'attacco. A fine gara il pubblico andriese giunto al "Vicino" incita la squadra a lottare con continuità e non sbagliare occasioni importanti come quella odierna, contro un avversario, lo ripetiamo, non tra i più ostici del torneo, in una gara che avrebbe potuto regalare punti importanti in ottica di classifica. Ne esce vittorioso il team campano, efficace e sprezzante nel gol del vantaggio.

Obbiettivo riscatto per la Fidelis, domenica in trasferta contro il Fasano.

TABELLINO SECONDO TEMPO



FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Segantini; Porcaro, Kosnic, Massa; Zingaro (87' Muratore), Montemurro (56' Tedesco), Dalla Bona, Petruccelli, Della Corte (73' Arfaoui); Palazzo (65' Cristaldi), Banegas.

A disposizione: D'Andrea, Di Filippo, Gava, Bedin, Arfaoui, Nannola, Cipolletta, Tedesco, Muratore.

Allenatore: Giancarlo Favarin.

GRUMENTUM VAL D’AGRI (3-5-2): Donini; Pellegrini, De Gol, Carrieri, Cecci; Agresta, Catinali, Lobosco; Dubaz, Martinez (92' Matinata), Cirelli (68' Basile).

A disposizione: Russo, Basile, Buongermino, De Luca, Matiniata, Mazziotta, Visiani, Briglia, Potenza.

Allenatore: Antonio Finamore.

ARBITRO: Sign. Romaniello di Napoli; ASSISTENTI: Sign. Mabone di Nola, Sign. Romano di Nola .

NOTE:

Reti: 84' Martinez (GRU)

Ammoniti: 33' Catinali (GRU), 53' Lobosco (GRU)

Espulsi: \

Angoli: 2-0

Recupero: 3' p.t., 5' s.t.