Week-end positivo per il settore giovanile della Nuova Andria

Weekend positivo in casa NUOVA ANDRIA Calcio per quel che riguarda il Settore Giovanile. I Giovanissimi bagnano il proprio esordio con una vittoria nel derby contro la Football Academy Andria mentre gli Allievi si fanno raggiungere nel finale a Trani contro la Nicola Di Leo. Sconfitta la Juniores nella “prima” al Sant’Angelo dei Ricchi.

E partiamo proprio dagli Under 19 guidati da mister Petrocelli, usciti sconfitti sabato 19 ottobre all’esordio in casa al Sant’Angelo dei Ricchi. L’Audace Barletta si impone con il punteggio di 1-3. Dopo un primo tempo combattuto ed equilibrato, chiuso sull’1-1 grazie alla rete del capitano Ciccio Di Bari, i barlettani trovano due reti nella ripresa, approfittando anche di un momento di nervosismo dei padroni di casa. Nel secondo tempo sono stati espulsi entrambi i portieri delle due società per comportamento scorretto a palla ferma. Prossimo impegno nel campionato Regionale sarà a Trani contro la Vigor sabato 26 ottobre alle ore 15.30.

Esordio con vittoria al Sant’Angelo dei Ricchi per i Giovanissimi della NUOVA ANDRIA Calcio nel campionato Provinciale di categoria. I ragazzi Under 15 guidati dal mister Fanelli battono 4-1 la Football Academy Andria in un derby giocato ad alta intensità da entrambe le formazioni. Il primo tempo si chiude 3-0 con le reti di Leonetti, Suriano e Caldarone. Nella ripresa la NUOVA ANDRIA Calcio sigla la quarta rete con Larosa, poi l’Academy Andria nel finale accorcia le distanze. Prossimo impegno sarà disputato lunedì 28 ottobre alle 15.30 in trasferta contro lo Sport Spinazzola.

Infine chiudiamo con gli Allievi impegnati a Trani, presso il centro sportivo “Capirro”, domenica mattina. I ragazzi Under 17 di mister Lagrasta ottengono il primo punto stagione terminando il match 3-3 contro la Nicola Di Leo. Nel primo tempo è botta-risposta tra le due compagini. I padroni di casa sbloccano il match, poi Di Trani firma il primo pareggio (1-1). Nella seconda parte della prima frazione nuovo vantaggio della Di Leo, questa volta pareggiato da una prodezza di Tucci. La NUOVA ANDRIA Calcio spreca altre occasioni e all’intervallo il punteggio è 2-2. Nella ripresa gli andriesi mettono la freccia sempre con Tucci su rigore, poi nel finale la Nicola Di Leo pareggia i conti e strappa un punto importante. Nel prossimo turno gli Allievi ospiteranno al Sant’Angelo dei Ricchi l’Audace Cerignola alle ore 11 di domenica 27 ottobre.