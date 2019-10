Il punto in casa Fidelis: Cosa ancora non va, dalla squadra alla società

Uscire dal cupo e buio tunnel in cui si è sorprendentemente entrati in questa fase di stagione e raggiungerne la luce in fondo. Un imperativo per la Fidelis Andria, un desiderio e un’imminente aspettativa per tanti tifosi biancoazzurri ancora non soddisfatti di questo inizio di campionato, per di più dopo la pessima uscita stagionale contro il Grumentum di Domenica scorsa.

Seppur la classifica possa dire altro, in un campionato piuttosto equilibrato, tracciando un primo bilancio e prendendo in considerazione tutte le varie componenti chiamate in causa, è chiaro che qualcosa nei meccanismi ancora non funziona alla perfezione, dalla società, all'aspetto squadra vero e proprio.

Un club mancante ancora di figure, con una scarsa attenzione alle relazioni, alla comunicazione e forse anche al contatto con la città, da continuare seriamente a valorizzare. Politica e interessi personali che continuano ad aleggiare nel sodalizio federiciano, per di più inconcludenti e propagandistici, almeno per ciò che si è percepito sino ad ora, in situazioni in cui si dovrebbe far qualcosa di più responsabile e produttivo. Una gestione societaria da condurre senza personalismi, con una visione comunitaria e basata sul pluralismo e sulla condivisione delle idee, senza sentirsi soffocato/i dall'eventuale presenza di nuove figure e ruoli societari a mettere ordine e a rafforzare una organizzazione e una struttura seria e professionale, il minimo indispensabile per chi vuole imporsi come protagonista in questo campionato.

Un gruppo ancora senza carattere e con singoli privi di umiltà, costruito con scelte non del tutto condivise tra le parti e non in assonanza col progetto tecnico di inizio stagione, poi modificato in maniera scellerata a campionato iniziato. Decisione che in categorie superiori sarebbe costata ancor più cara.

Bravo Favarin a strigliare uno spogliatoio fatto anche di presunzione e vittimismi, con delle responsabilità che lui stesso sicuramente ha, sia chiaro, per gioco e rapporti con singoli non sempre idilliaci e costruttivi, ma colpe di errori come quello di Kosnic che stende il tappeto rosso a Martinez regalandogli il gol vittoria, non possono di certo essere attribuite al tecnico toscano.

Martedì una 50ina di tifosi si sono recati al Sant’Angelo dei Ricchi per un confronto con la squadra e se Favarin non verrà seguito, la barca potrà lasciarla lui in primis.

Ora testa bassa e pedalare, imparare e migliorare da errori e critiche. E chi dice di non sentir fiducia o di sentirsi (provocatoriamente) un eccesso, che tolga pure il disturbo.