Fasano - Fidelis 3-2: Andria beffata allo scadere, ribaltato il doppio vantaggio iniziale

Seconda sconfitta consecutiva per la Fidelis Andria, che cade 3-2 a Fasano facendosi rimontare il doppio vantaggio iniziale. La Fidelis si impone nella prima frazione di gioco, ma scompare letteralmente nei secondi 45'. Difesa ancora sotto accusa e primi inevitabili malcontenti della stagione all'interno della piazza.

Ma andiamo alla cronaca. Favarin perde in rifinitura Zingaro e Della Corte, già acciaccati negli ultimi giorni e si affida alle novità under Nannola e Varriale, esterni giovani e di importante spinta offensiva. In difesa il trio Porcaro-Cipolletta-Massa, con Bedin al posto di Petruccelli a centrocampo e il tandem Palazzo-Cristaldi in attacco. Il Fasano si schiera col 4-3-2-1, con Diaz unica punta coadiuvato da Forbes, Corvino e Cavaliere.

Parte subito bene la Fidelis. Dopo due minuti incursione di Varriale sulla destra che salta due uomini e serve Montemurro al centro dell’area, a lato la sua conclusione. Il gol è nell'aria e Porcaro serve Palazzo con un lancio lungo, l’attaccante biancoazzurro riceve al limite dell’area, si gira e calcia in porta a giro, firmando il vantaggio ospite. La Fidelis non si ferma e realizza all’11' il raddoppio con Dalla Bona, direttamente su calcio di punizione, un capolavoro balistico quello del centrocampista biancoazzurro, che lascia presagire ad una partita in discesa per la Fidelis, sempre dominante fino a questo momento della partita. I biancoazzurri ci riprovano prima su calcio piazzato con Dalla Bona e poi con Cipolletta di testa. Al 26’, però, è proprio il difensore campano ad intervenire in modo spropositato in area di rigore, quasi a forbice su Corvino. Per l’arbitro è penalty, dagli undici metri non sbaglia il numero 10 del “Faso” che accorcia le distanze. Poco dopo ci riprova dalla Bona su punizione, costringendo Suma all’intervento forzato. Al 35’ è, invece, Ganci a far venire i brividi ai federiciani, colpendo di testa il palo interno alla sinistra di Segantini su cross da calcio di punizione, col portiere veneto a raccogliere rapidamente la sfera e a salvare momentaneamente il risultato. La prima frazione si chiude con Palazzo che osteggiato da Rizzo non riesce, a tu per tu con Suma, nel superare l’estremo difensore ospite, bravo a respingere una conclusione ravvicinata.

Il secondo tempo si apre con un calcio di punizione di Corvino, ma la sfera viene respinta senza troppi problemi da Segantini. La partita perde la vivacità della prima frazione e le uniche azioni degne di nota sono proprio quelle che portano alle marcature dei padroni di casa. Prima Varriale interviene ingenuamente su Corvino regalando un calcio di rigore, seppur dubbio, agli uomini di Laterza, realizzato con freddezza dallo stesso attaccante di casa, poi Segantini esce a vuoto su cross da calcio piazzato e permette a Diaz, complice anche la poca lucidità di Porcaro, di firmare il vantaggio e beffare gli ospiti al 91’.

Domenica ritorno al Degli Ulivi per la Fidelis Andria, che nella 10^ giornata del campionato di serie D, affronterà il Nardò ultimo in classifica, con appena 4 punti all’attivo.