Futsal Andria, punto importante e colpaccio sfiorato contro la Dream Team Palo del Colle

Accantonata la brutta sconfitta casalinga contro l’Aradeo la Florigel Futsal Andria si rialza con un’ottima prestazione sul campo dell’ostico Dream Team Palo del Colle. I biancoazzurri di Bizzoca, privi degli squalificati Somma e Iodice, giocano una gara accorta in terra barese, trovano il vantaggio e sfiorano a più riprese il colpaccio. Finisce 1-1 sul sintetico del centro sportivo Dream Team, un risultato che alla fine accontenta entrambe le contendenti.

Molto agonismo e poche emozioni nella prima frazione con l’Andria che fa tanto possesso palla e concede pochissimo ai padroni di casa. Achille da una parte e Patruno dall’altra chiudono le saracinesche mantenendo lo 0-0 sino all’intervallo.

Nella ripresa i ritmi si alzano e all’8’ arriva il vantaggio Florigel. Calabrese riceve palla sulla sinistra e con uno straordinario pallonetto beffa Patruno con la palla che tocca la traversa e poi varca la linea di porta. 0-1 e padroni di casa che si riversano immediatamente alla ricerca del pari. Al 12’ errore di De Feo e Lasorsa su fallo laterale e palla per Carlucci che sottoporta non può sbagliare. E’ la rete dell’1-1 che rende concitati gli 8 minuti finali nei quali l’Andria prova a vincere la partita, ma Patruno dice di no a Magno e Calabrese. Il risultato di 1-1 resterà invariato sino al triplice fischio.

Un pareggio che permette a De Feo e compagni di tornare a casa con un punto importante in vista della probante sfida di sabato prossimo al “Palasport” contro l’Itria capolista e imbattuta da ben 47 gare consecutive.