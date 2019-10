Nuova Andria, nel week-end primo punto per la Juniores, vincono i Giovanissimi

Nuovo weekend ed altre emozioni in casa NUOVA ANDRIA Calcio. Tra sabato 26 e domenica 27 ottobre si è svolta la seconda giornata del campionato Provinciale Giovanissimi, la terza del Campionato Regionale Juniores, e la sesta giornata degli Allievi Regionali. Andiamo con ordine.

La Juniores ottiene il primo punto stagionale dopo due sconfitte. I ragazzi di mister Mario Petrocelli, impegnati presso il Centro Ponte Lama, trovano l’1-1 contro la Vigor Trani. Match ad alta intensità con occasioni da ambo le parti. La NUOVA ANDRIA Calcio apre le marcature con l’ottimo diagonale di De Palo. I ragazzi Under 19 mancano più volte il raddoppio, sciupando quanto creato. La Vigor ha due opportunità per il pareggio, entrambe su rigore, ma Minerva si supera e para ben due tiri dal dischetto. Ad inizio ripresa i tranesi pareggiano su calcio di punizione. Il match resta equilibrato per tutto il secondo tempo sino al triplice fischio. Nel prossimo turno la Juniores ospiterà al Sant’Angelo dei Ricchi, sabato 2 novembre alle 14.30, il Molfetta Calcio.

Seconda sconfitta per gli Allievi di mister Lagrasta. I ragazzi Under 17 perdono 1-5 contro l’Audace Cerignola al Sant’Angelo dei Ricchi. Gli ospiti chiudono il primo tempo avanti 0-3. Nella ripresa il capitano Avella accorcia le distanze, ma nel finale complice anche l’espulsione di Ruggiero per doppio giallo, la NUOVA ANDRIA Calcio subisce altre due reti. Nel prossimo turno gli Allievi saranno impegnati sabato 2 novembre alle 16.30 a Barletta contro l’Athena.

Infine arriva la seconda vittoria in due gare per i Giovanissimi impegnati in trasferta contro lo Sport Spinazzola. I ragazzi Under 15 vincono 1-5 con le reti di Fatone, Suriano, Larosa, Di Leo e Caldarone. Nel prossimo turno la squadra di mister Fanelli ospiterà ad Andria il Liberty Canosa, sempre sabato 2 novembre, a partire dalle 16.30.