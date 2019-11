Fidelis - Nardò: Si torna al "Degli Ulivi", le ultime dai campi alla vigilia del match

Obbiettivo riscatto per gli uomini di Favarin, dopo le due sconfitte consecutive contro Grumentum e Fasano. Domani al Degli Ulivi arriverà il Nardò, ultimo in classifica a quota 4 punti. Tanti complimenti, ma pochi punti in classifica per gli uomini di Foglia Manzillo, subentrato a De Luca un paio di settimane dopo il suo insediamento nello scorso Luglio. I granata creano tanto ed esprimono un buon gioco nell'arco dei 90 minuti, ma la poca personalità e incisività in fase offensiva sta costando caro ai neretini in termini di punti in graduatoria.

Settimana importante quella della Fidelis Andria. Mercoledì il pres. Roselli ha interrotto il silenzio stampa indetto subito dopo la sfida contro il Fasano, dichiarando massima fiducia al tecnico Favarin e al d.s. De Santis. Martedì pomeriggio, invece, al rientro ai lavori forzati, un duro confronto c'è stato tra la squadra e la stessa società, confronto dal quale sembra essere emersa compattezza e unità d'intenti per il proseguo della stagione.

«Dopo sconfitte come quelle di Domenica il confronto è sempre necessario -ha dichiarato in mattinata il tecnico Favarin ai microfoni della stampa- abbiamo potuto conoscere tutti i componenti della società e ciò ha sicuramente fatto bene all'intero spogliatoio. Non avrei mai pensato di perdere la sfida contro il Fasano, l'imperativo è metterci alle spalle queste due sconfitte e tornare a vincere. Domani, però, non sarà facile -continua Favarin- il Nardò verrà qui a giocarsela a viso aperto. Zingaro, Della Corte e Gava molto probabilmente non saranno del match. Finalmente torneremo al Degli Ulivi -conclude l'allenatore toscano- nonostante non ci sia stato permesso alcun tipo di allenamento in questi giorni. Sarà, quindi, una novità anche per noi».

I neretini sembrano aver recuperato a pieno regime il difensore Stranieri. Difficile, invece, sarà l'ipotesi Ayina in attacco. L'ex attaccante federiciano, in forza ai biancoazzurri nella prima parte della scorsa stagione, ha accusato negli scorsi giorni un fastidio muscolare al polpaccio sinistro e difficilmente scenderà in campo nella sfida di domani pomeriggio contro la Fidelis.

Fischio di inizio alle ore 15 allo stadio "Degli Ulivi" di Andria. Dirigerà l'incontro il sig. Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido, mentre assistenti saranno il sig. Salvatore Gambino di Nocera Inferiore ed il sig. Antonio Caputo della sezione di Benevento.