Fidelis - Nardò 0-1: Camara porta in vantaggio gli ospiti

La Fidelis torna al Degli Ulivi dopo oltre un mese di esilio forzato al Vicino di Gravina, per i lavori di rifacimento del manto erboso che hanno costretto il sodalizio federiciano a spostarsi qualche km a sud di Andria per le gare, sulla carta, interne dei biancoazzurri. Gli uomini di Favarin ospitano il Nardò, ultimo in classifica, ma assolutamente da non sottovalutare, per intensità, gioco e determinazione. Imperativo riscatto per i federiciani, l'obbligo sarà mettere alle spalle le due sconfitte consecutive contro Grumentum e Fasano e dare una sterzata a questo delicato momento della stagione.

Di seguito la cronaca testuale del match, live dal 'Comunale'.

0' Il Nardò batte il calcio d'inizio, comincia il match al "Degli Ulivi".

20' Fase ancora equilibrata e poco emozionante del match, le squadre si studiano e cercano di rendersi pericolose in zona d'attacco, ancora inoperosi, però, entrambi di difensori dei pali. Da segnalare una conclusione a lato di Natalucci, servito da Camare dopo un'azione personale dello stesso attaccante guineano, ben entrato in partita e pericoloso con delle incursioni anche dalla sinistra.

25' Galoppata di Di Filippo che percorre tutta la fascia destra e sulla trequarti serve Montemurro, il centrocampista andriese si gira e prova la conclusione. Sfera di poco a lato alla sinistra di Montagnolo.

29' Pericoloso il Nardò con Calemme che all'altezza del vertice basso dell'area di rigore calcia forte al centro dell'area. La sfera attraversa tutta l'area, non ci arriva nessun compagno.

32' Dalla Bona innesca Palazzo che viene osteggiato in area da un avversario. L'attaccante biancoazzurro prova lo stesso la conclusione, troppo debole, però, per impensierire Montagnolo.

45'+1' Termina il primo tempo, sul risultato fermo ancora sullo 0-0. Prima Frazione tutt'altro che avvincente, possesso palla sterile della Fidelis e gara che stenta a decollare.

45' Inizia la seconda frazione al Degli Ulivi, Favarin inserisce Tedesco al posto di Cristaldi.

47' Varriale crossa al centro dell'area di rigore dove c'è Palazzo che stacca di testa e costringe Montagnoli al disimpegno.

49' Tocca ora al Nardò a rendersi pericoloso dalle parti di Segantini. Calemme riceve sulla trequarti, controlla e prova la coclusione, Segantini salva la Fidelis con un intervento super all'incrocio dei pali.

51' Calemme show al Degli Ulivi, l'attaccante ospite riceve sulla trequarti e calcia potente a giro di prima intenzione. Subito dopo è Avantaggiato a mettere i brividi alla difesa biancoazzurra con un preciso rasoterra che finisce tra le braccia di Segantini.

55' Incursione di Nannola sulla sinistra, l'esterno andriese crossa al centro dell'area, ci arriva solo Tedesco, ma in ritardo. Sfuma una nitida occasione per i federiciani, in un secondo tempo decisamente più frizzante rispetto alla prima frazione.

64' Conclusione di dalla Bona dai 20 metri dopo una serie di rimpalli in area di rigore, para Montagnolo in due tempi.

65' Calcio d'angolo per il Nardò, Segantini esce azzardatamente Spagnolo crossa in mezzo, riceve Camara che spreca clamorosamente mandando alto.

67' Vantaggio Nardò. Azione di Natalucci sulla sinistra che calcia in porta a giro colpendo il palo, sulla respinta Spagnolo serve in area Camara che non perdona.





TABELLINO SECONDO TEMPO

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Segantini; Di Filippo, Cipolletta, Massa; Varriale, Bedin, Dalla Bona, Montemurro, Nannola, Palazzo, Cristaldi.

A disposizione: D'Andrea, Porcaro, Banegas, Kosnic, Petruccelli, Arfaoui, Casella, Muratore, Tedesco.

Allenatore: Giancarlo Favarin.

NARDO' (3-5-2): Montagnolo Pantano, Acquaro, Stranieri; Spagnolo, Mengoli, Danucci, natalucci, Avantaggiato; Calemme, Camara

A disposizione: Mirarco, Trinchera, Centonze, Frisenda, Matere, Cancelli, Vecchio, Montaperto, Marchionna.

Allenatore: Antonio Foglia Manzillo.

ARBITRO: Sign. Di Fancesco di Ostia Lido ; ASSISTENTI: Sign. Gambino di Nocera Inferiore, Sign. Caputo di Benevento.

