Fidelis, arrivano Moscelli e Catalano per l’area tecnica

Cambia in modo deciso il progetto tecnico della Fidelis Andria: dopo l’interruzione del rapporto di collaborazione con De Santis e Favarin, infatti, ecco un ritorno ed una assoluta novità.

Il responsabile dell’area tecnica sarà nuovamente Fabio Moscelli, che non ha bisogno di grandi presentazioni, dopo la prima parte di stagione già in questo ruolo con la Fidelis. Del suo passato in maglia biancazzurra si conosce praticamente tutto oltre alla sua voglia di mettersi nuovamente in gioco in una sfida così avvincente.

Stessa voglia che ci metterà un allenatore piuttosto giovane ma con idee molto chiare e cioè Raimondo Catalano già vicino alla guida tecnica della nuova era Fidelis ad inizio della scorsa stagione. Classe ’74 il tecnico barese nella sua giovane carriera ha già esperienze a Manfredonia e Pomigliano in serie D e già nella giornata di oggi guiderà il primo allenamento con la sua nuova squadra. Entrambi saranno presentati in una conferenza stampa, aperta ai giornalisti, giovedì 7 novembre nel pomeriggio a partire dalle ore 18, presso l’Openlight Cafè in via Bisceglie ad Andria.