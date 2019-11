Fidelis, Catalano pre-Foggia: «Gara importante per la nostra stagione, attendo risposte sul campo»

Invertire la rotta, dando una sterzata decisiva al tragitto fin ora percorso. Sono gli imperativi per la Fidelis Andria di Raimondo Catalano, che domani ospiterà il Foggia al Degli Ulivi. Il neo-tecnico dei biancoazzurri ha presentato in mattinata, nella consueta conferenza stampa pre-partita, la sfida di domani pomeriggio contro i satanelli.

Una gara che arriva dopo quattro sconfitte consecutive e nella quale sarà, quindi, d'obbligo far punti: «Capisco bene il momento che la città sta vivendo, ma dobbiamo essere più forti, cercare la scintilla per ripartire e ridare entusiasmo, dando l'impulso e creando i presupposti affinché si possa compiere il campionato desiderato».

Era arrivata troppo presto la sfida contro il Gravina per l'esordio di mister Catalano sulla panchina federiciana. Stavolta a disposizione del tecnico barese ci sono stati sette giorni in più, con la possibilità di continuare a lavorare su nuove idee e principi di gioco: «Abbiamo avuto una settimana in più di lavoro, ho potuto conoscere meglio i ragazzi e mi aspetto dei passi in avanti. Stanno recependo al meglio le mie direttive, sicuramente ci vorrà tempo, ma la strada è ormai tracciata».

Il Foggià arriva da una sconfitta in campionato e non può permettersi altri passi falsi, il Bitonto capolista sembra non fermarsi più e la vetta, in caso di un risultato negativo, continuerebbe ad allontanarsi: «Sarà una sfida crocevia per entrambe le formazioni che scenderanno domani in campo, una partita nella quale si incrociano due situazioni delicate, ci sono tutti i presupposti affinché possa essere una partita importante per il proseguo della stagione di entrambi i sodalizi».

Per la Fidelis da valutare ancora le condizioni di Zingaro. Non sarà del match Jevrem Kosnic, appiedato dal giudice sportivo per due giornate, dopo l'espulsione rimediata nel finale di gara contro il Gravina.