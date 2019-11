Fidelis - Foggia 1-2: I biancoazzurri affondano sempre più

Invertire la rotta, dando una sterzata decisiva al tragitto fin ora percorso. Questi gli imperativi della Fidelis Andria di Raimondo Catalano, alla sua prima al Degli Ulivi. I federiciani ospitano i satanelli di mister Corda, in cerca di riscatto in campionato dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Sorrento.

Di seguito la cronaca testuale del match, live dal "Comunale".

0' Inizia il match al Degli Ulivi. Nel frattempo una pioggia copiosa si sta abbattendo sulla città di Andria, un aspetto che condizionerà notevolmente il corso della gara.

32' Espulso Zingaro per fallo su Viscomi. Fidelis in dieci, dopo una mezz'ora priva ancora di emozioni da ambo le parti. Squadre lunghe e nervi tesi in un derby sentito da entrambe le piazze.

43' Vantaggio Foggia. Kourfalidis spinge sulla sinistra, salta Di Filippo e serve Gentile che si accentra e calcia a giro sul secondo palo, insaccando nell'angolino basso.

44' La riprende Nannola! Pareggio Fidelis dopo appena un minuto di gioco. Di Filippo crossa al centro dell'area, dove l'esterno sinistro biancoazzurro raccoglie e insacca a botta sicura.

45'+2' Termina il primo tempo al Degli Ulivi.

-----------------------

45' Inizia la seconda frazione di gioco.

60' Foggia pericoloso in più riprese in fase offensiva. Ci prova ora Kourfalidis in piena area di rigore, lasciato solo dalla difesa biancoazzurra sull'out di sinistra. Uscita provvidenziale di Segantini, che poco prima aveva parato facile una conclusione di Salines proveniente dalla destra.

79' Vantaggio Foggia. Perde palla Della Corte, la recupera Cittadino che con un tiro dai 25m buca i guanti di Segantini, rimasto impietrito.

90' Cristaldi riceve all'altezza vertice alto dell'area di rigore, cerca di saltare un difensore, ma perde palla e favorisce una ripartenza degli avversari. Sugli sviluppi del contropiede Iadaresta cerca di soprendere Segantini con un pallonetto dai 15 metri. Palla alta sopra la traversa.

90'+5' Termina il match.

COMMENTO

Quinta sconfitta consecutiva per la Fidelis, che stavolta cade ai danni dell'ostico Foggia, in uno dei derby più sentiti della stagione. Primo tempo nel complesso equilibrato, sbloccato solo nel finale con un botta e risposta tra Gentile e Nannola. Nella seconda frazione è Cittadino a freddare il Degli Ulivi, in una gara dai nervi tesi e dall'acceso agonismo. Un'Andria che mostra ancora preoccupanti carenze in zona d'attacco, squadra troppo lunga, movimenti e idee di gioco che stentano a decollare, complice anche il terreno pesante, causa pioggia abbondante abbattutasi sulla città nel corso di tutta la partita. Da salvare l'impegno. Domenica prossima sfida in trasferta contro la Nocerina.

TABELLINO SECONDO TEMPO

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Segantini; Zingaro, Cipolletta, Porcaro, Della Corte; Bedin, Montemurro, Nannola (75' Casella), Varriale; Tedesco (70' Cristaldi), Palazzo (37' Di Filippo).

A disposizione: D'Andrea, Massa, Cristaldi, Banegas, Petruccelli, Di Filippo, Arfaoui, Casella, Dalla Bona.

Allenatore: Raimondo Catalano.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Visconi, Di Jenno; Kourfalidis, Gerbaudo (73' Cittadino), Gentile, Staiano (55' Salines), Di Masi (62' Gibilterra); Tortori (85' Russo), Iadaresta.

A disposizione: Di Stasio, Cittadino, Russo, Salvi, Pertosa, Salines, Buono, Cadili, Gibilterra.

Allenatore: Ninni Corda.

ARBITRO: Sig. Taricone di Perugia ; ASSISTENTI: Sig. D'Ascano di Roma 2, Miccoli di Lanciano.

NOTE:

Reti: 44' Gentile (FG), 45' Nannola (FA)

Ammoniti: 3' Bedin (FA), Dalla Bona (FA, dalla panchina), 74' Montemurro (FA)

Espulsi: 32' Zingaro (FA)

Angoli: 0-4

Recupero: 2' p.t., 5' s.t.