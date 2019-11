Football Academy, Lunedì ad Andria il prof. Buonaccorso e la dott.ssa Castelli

La Football Academy Andria, nell'ambito del percorso di crescita sociale e sportiva dei propri ragazzi, è orgogliosa di ospitare il Prof. Stefano Bonaccorso (responsabile dell'attività di base dell'Atalanta Calcio) e la dottoressa Lucia Castelli psicopedagogista sempre del settore giovanile dell'Atalanta, per un incontro-dibattito aperto a tutti i genitori.

Soddisfazione e continuità, per un progetto basato essenzialmente sulla crescita dei propri piccoli ragazzi, senza illusioni, così come dichiarato dal presidente Paolo Di Bari: «La nostra affiliazione non è fatta per vendere fumo illudendo i nostri bambini, ma semplicemente cerchiamo come piccola realtà di ispirarci come metodologia e organizzazione a una grande società di serie A dove per anni hanno sempre puntato sui giovani e sulla loro crescita personale. Ringraziamo anticipatamente due grandi professionisti per aver accettato il nostro invito ad essere presenti a questa iniziativa».

L’incontro si terra lunedì 25 novembre ad Andria presso l'auditorium della parrocchia Madonna delle Grazie.

Il programma sarà così suddiviso:

- Ore 15.30 incontro dei nostri tecnici con il prof. BONACCORSO per parlare di metodologia e organizzazione del lavoro presso il Centro Sportivo “ARCA”;

-Ore 17 lezione in campo presso il Centro Sportivo “ARCA”;

-Ore 18.30 incontro con tutti i genitori (ingresso libero anche a chi non fa parte dell'Academy) la Dottoressa affronterà il tema sull'importanza dei genitori nella crescita dei propri figli;